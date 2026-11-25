De armoede in Nederland is volgens de nieuwste cijfers van het CBS in 2025 gelijk gebleven op 3 procent van de bevolking. Het gaat om 521.000 mensen. Het Armoedefonds plaatst kritische kanttekeningen bij deze armoedecijfers: “Grote groepen mensen die niet kunnen rondkomen, zijn in deze cijfers niet meegerekend. Door de beperkte definitie wordt de politiek zand in de ogen gestrooid”, aldus Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds.

Armoede in Parkstad: hoe staan onze gemeenten ervoor?

Ook in Parkstad is de discussie over de armoededefinitie relevant. Uit de op 25 november 2026 gepubliceerde voorlopige CBS-cijfers over 2025 blijkt dat het aandeel inwoners in armoede in Kerkrade en Heerlen boven het landelijke gemiddelde van 3,0 procent ligt.

Gemeente Inwoners in armoede (2025) Kerkrade 4,8% Heerlen 4,6% Brunssum 2,6% Landgraaf 2,5% Beekdaelen 2,1% Simpelveld 1,9% Voerendaal 1,6%

Bron: CBS, voorlopige cijfers 2025.

Heerlen kende in 2024 relatief de meeste bijna-armen

De financiële kwetsbaarheid reikt verder dan de officiële armoedegrens. Volgens het CBS-onderzoek Leven in Armoede 2025 was in 2024 12,4 procent van de inwoners van Heerlen bijna-arm, het hoogste aandeel van alle Nederlandse gemeenten. In Kerkrade was dat 11,0 procent en in Brunssum 9,0 procent. Landelijk ging het om 6,4 procent. Deze cijfers betreffen 2024 en staan los van de voorlopige armoedecijfers over 2025.

De vraag die het Armoedefonds stelt, is daarmee ook voor Parkstad relevant: in hoeverre geven de officiële armoedecijfers een volledig beeld van inwoners die moeite hebben om rond te komen?

Financiële problemen blijven buiten beeld

Volgens het Armoedefonds blijven honderdduizenden mensen met ernstige financiële problemen buiten beeld. De organisatie wijst op naar schatting 33.000 dakloze mensen, 724.000 huishoudens met problematische schulden en zorgkosten die volgens het fonds onvoldoende worden meegerekend.

“Hoe kun je zeggen dat iemand niet arm is, als diegene de verwarming niet aan durft te zetten, diep in de schulden zit of noodzakelijke zorg niet kan betalen? Deze mensen verdwijnen misschien uit de statistieken, maar hun problemen niet”, aldus De Graaf.

Kritiek op de armoededefinitie

Het afgelopen jaar ging het in de Tweede Kamer zo nu en dan over de definitie van CBS, Nibud en SCP. Volgens het Armoedefonds wijzen zij voornamelijk op de wetenschappelijke onderbouwing. “Je kunt je als onderzoeksinstituut niet alleen verantwoordelijk voelen voor de statistieken, als die cijfers mede bepalen wie in aanmerking komt voor hulp en wie niet. Als de praktijk laat zien dat mensen buiten beeld vallen, moet je ook bereid zijn om kritisch naar je eigen definitie te kijken”, aldus De Graaf.

Risico op armoede of sociale uitsluiting

Volgens het Armoedefonds liepen in 2024 op basis van de Europese maatstaf ongeveer 2,7 miljoen Nederlanders risico op armoede of sociale uitsluiting. Daarbij wordt niet alleen naar inkomen gekeken, maar ook naar ernstige financiële en sociale tekorten. Deze bredere indicator is niet hetzelfde als het officiële Nederlandse armoedecijfer.

“Deze cijfers laten zien dat financiële kwetsbaarheid veel verder reikt dan de groep die officieel als arm wordt aangemerkt. Toch draait het politieke debat vooral om de vraag of het armoedecijfer iets stijgt of daalt. Daarmee verliezen we de mensen achter de cijfers uit het oog”, aldus De Graaf.

Armoede bestrijden, niet wegdefiniëren

Volgens het Armoedefonds heeft de beperkte definitie grote politieke gevolgen. Een relatief laag armoedecijfer vermindert volgens de organisatie de urgentie om structurele maatregelen te nemen. “Zolang we armoede kleiner maken dan het werkelijk is, blijft ook de politieke ambitie klein. Stagnatie mag nooit het doel zijn. We moeten armoede bestrijden, niet wegdefiniëren”, zegt De Graaf.

Het Armoedefonds roept het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Tweede Kamer op om te komen tot een armoedecijfer dat aansluit bij de werkelijkheid.

“De echte cijfers zullen waarschijnlijk geen fraai beeld geven. Maar pas als we eerlijk laten zien hoeveel mensen niet kunnen rondkomen, kunnen we het gesprek voeren. Wij willen een Nederland waarin iedereen voldoende heeft om rond te komen. Waar niemand een maaltijd hoeft over te slaan, met een zomerjas de winter door moet of zijn kinderen niet kan laten meedoen op school. Dat moet de ambitie zijn, niet een mooi cijfer.”

Bekijk ook de nieuwe armoedecijfers van het CBS.

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Bron: Armoedefonds en CBS

Foto: Lidia Carreno

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