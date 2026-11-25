KERKRADE – Vanmiddag, 25 november 2026, is in Discovery Museum het eerste Changing Places Toilet van Limburg geopend. Het aangepaste toilet met tillift en aankleedtafel maakt een museumbezoek voor meer gezinnen met een gezinslid met een ernstige motorische beperking mogelijk.

Met een levensgrote gouden sleutel heeft Camila, kinderburgemeester van Kerkrade, het toilet officieel geopend. Het is volgens het museum het eerste Changing Places Toilet in Limburg en het eerste in een wetenschapsmuseum.

“Als Discovery Museum vinden we het belangrijk iedereen welkom te kunnen heten voor een leuk en leerzaam dagje uit. Maar voor gezinnen waarvan een kind of gezinslid een ernstige motorische beperking heeft en daarom liggend verzorgd moet worden, is een dagje uit helemaal niet zo vanzelfsprekend,” vertelt Carmen Cabo, algemeen directeur van Discovery Museum. “Om het voor hen ook mogelijk te maken samen een dag herinneringen te maken in ons museum hebben we ervoor gekozen een Changing Places Toilet te realiseren.”

Changing Places Toilet in Discovery Museum

Een Changing Places Toilet is een ruim aangepast toilet met een in hoogte verstelbare verschoonbank, een tillift en voldoende manoeuvreerruimte. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor kinderen en volwassenen die liggend verschoond moeten worden.

“Veel gezinnen met een kind of gezinslid met een ernstige motorische handicap kunnen nu geen dagje samen uit, omdat de juiste voorzieningen ontbreken,” vertelt Rebecca Gerritse, directeur-bestuurder van Stichting het Gehandicapte Kind. “Kinderen en volwassenen die liggende verzorging nodig hebben, komen nu vaak in onhygiënische en zelfs schrijnende situaties terecht. Simpelweg omdat een schone en ruime ruimte met een tillift en een aankleedtafel ontbreekt. Met het realiseren van een volwaardig Changing Places Toilet laat Discovery Museum zien hoe belangrijk het is dat ook mensen die afhankelijk zijn van deze voorziening gewoon een museum kunnen bezoeken. Uit onze ervaring weten we dat dit toilet het verschil maakt tussen wel en niet mee kunnen doen. En dat is belangrijk! Want kinderen met een handicap worden nog te vaak – onbedoeld – buitengesloten. Op school en sportclubs, maar ook in speeltuinen en op locaties voor een dagje uit. Nu er in Discovery Museum een Changing Places Toilet is gerealiseerd, kunnen ook deze gezinnen samen het museum ontdekken en genieten van een dagje uit in Limburg. Ik hoop dat Discovery Museum hiermee andere musea en culturele locaties inspireert om hun toegankelijkheid ook op deze manier te verbeteren,” aldus Gerritse.

De aanwezigen bij de opening. Persfoto: Discovery Museum.

Meer vrijheid voor gezinnen

Hoe belangrijk de voorziening is, ervaart ook Kevin, vader van Neva (5). Neva heeft het Rett-syndroom en heeft veel zorg en begeleiding nodig. Samen met hun drie kinderen gaan Kevin en Kirsten graag op pad.

“We proberen als gezin zoveel mogelijk eropuit te gaan, maar merken dat dat met Neva steeds lastiger wordt,” vertelt Kevin. “Onderweg en op de plek waar we naartoe gaan, is er lang niet altijd een geschikte ruimte om haar te verschonen. Dat is voor ons een enorme uitdaging en zorgt er soms zelfs voor dat we besluiten niet te gaan. Changing Places Toiletten nemen die drempel weg en geven ons meer vrijheid om samen dingen te ondernemen als gezin.”

Discovery Museum opent hiermee het zevende Changing Places Toilet van Nederland. De voorziening is gerealiseerd dankzij de samenwerking met Stichting het Gehandicapte Kind, de deelnemers van de VriendenLoterij en steun van Provincie Limburg.

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Bron: Discovery Museum, persbericht 25 november 2026.

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