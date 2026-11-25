Het college van Heerlen legt de gemeenteraad een nieuwe hoogbouwnota voor: ‘Groei met karakter’. De nota bepaalt waar in Heerlen hoger gebouwd kan worden en aan welke eisen een hoog gebouw moet voldoen. De nota vervangt de hoogbouwnota uit 2003. De gemeenteraad besluit op 16 december.

Heerlen wil richting 100.000 inwoners. De gemeente gaat tot 2050 de bouw van minimaal 7.000 extra woningen faciliteren. Daarvoor is ruimte nodig, vooral op plekken die al bebouwd zijn. Dat kan op veel manieren: leegstaande gebouwen ombouwen, een verdieping toevoegen of lege plekken beter benutten. Hoogbouw is één van die manieren, maar zeker niet de enige. Heerlen wil vooraf duidelijk zijn over waar hoogte past en wat een hoog gebouw de stad moet opleveren. De oude nota uit 2003 keek vooral naar de vorm van een gebouw. De nieuwe nota kijkt ook naar de plint, de straat, de openbare ruimte, groen en leefbaarheid.

Wethouder Casper Gelderblom (Ruimtelijke Ordening): “Heerlen groeit, en dat is goed nieuws. Maar groei is voor ons geen doel op zich. Een hoog gebouw staat er voor generaties. Dan moet het ook iets teruggeven aan de straat, de buurt en het gezicht van de stad. Met deze nota zijn we vooraf duidelijk: hoogte kan, maar alleen op de juiste plek en met kwaliteit. Zo bouwen we aan een stad die groeit en tegelijk haar karakter houdt.”

Verbonden met de Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie Heerlen 2050 staat dat Heerlen vooral wil groeien in de centra en rond knooppunten van trein en bus, in lijn met de uitgangspunten van LimburgCentraal. De hoogbouwnota werkt dat verder uit. Het accent voor hoogbouw ligt rond de spoorzone en een aantal plekken in het centrum. Op andere plekken is hoogbouw niet uitgesloten, maar dan moet een plan aantoonbaar passen in de omgeving.

“Als stad moeten we vooruitdenken: wat is onze ambitie en waar werken we naartoe? Groei past bij die toekomst en passende hoogbouw kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Met name rond de spoorzone en een aantal plekken in het centrum; het kloppend hart van de stad én de regio. Met deze hoogbouwnota geven we een vervolg aan het Ruimtelijk Economisch Kompas en bouwen we verder aan een levendig stadshart waar wonen, werken, studeren en ontmoeten samenkomen”, aldus wethouder Theo de Groot.

Per categorie een afwegingskader: hoe hoger, hoe strenger

De nota onderscheidt drie hoogtes: middelhoogbouw (5 tot 8 lagen), hoogbouw (9 tot 16 lagen) en hoogbouw+ (17 tot ongeveer 22 lagen, maximaal 70 meter). Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eisen. Elk hoog gebouw moet iets toevoegen aan de straat, met een levendige begane grond, zonder lange dichte gevels. Parkeren gebeurt uit het zicht. Onderzoek naar wind, schaduw en het effect op erfgoed en uitzicht is verplicht, en dat al tijdens het ontwerp. Hoge gebouwen blijven een uitzondering: geen rijen of clusters van torens. Het hoogste type, hoogbouw+, moet bovendien een echte aanwinst zijn voor het silhouet van de stad.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt de nota eerst in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving op 2 december en neemt op 16 december een besluit.

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Bron: Gemeente Heerlen.

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