HEERLEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft de eerste uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van de voormalige politieschool aan de Van Waningweg 50. De gemeente ziet mogelijkheden voor een gemengde woonbuurt die aansluit bij de bestaande omgeving en de bijzondere ligging aan het Caumerbeekdal.

Bij de ontwikkeling staan vier uitgangspunten centraal:

De ontwikkeling sluit aan op de omgeving.

De natuur blijft behouden en wordt waar mogelijk versterkt.

Er is aandacht voor sociale samenhang en veiligheid.

Er wordt niet meer gebouwd dan het gebied aankan.

Een woonbuurt voor iedereen

De gemeente Heerlen wil een gemengde woonbuurt realiseren waar ruimte is voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast wil de gemeente kwetsbare groepen goed over de stad spreiden, zodat geen enkele buurt te zwaar wordt belast.

“We beginnen hier niet met een bouwtekening, maar met de vraag wat het gebied aankan. Omwonenden hebben ons daarbij geholpen. In januari leggen we drie toekomstbeelden aan de buurt voor. Want het gaat niet alleen om nieuwe woningen, maar om een sterke gemeenschap: een plek waar het goed wonen is, voor wie er al woont én voor nieuwe Heerlenaren,” zegt wethouder Casper Gelderblom (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Omwonenden denken mee

Tijdens een participatieavond in juni konden omwonenden aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van het gebied. Daarbij kwamen onder meer natuur, landschap, bouwhoogte, het aantal woningen, verkeer, veiligheid, water, toegankelijkheid en verschillende soorten woningen aan bod.

Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de Nota van Uitgangspunten. Op basis daarvan werkt de gemeente aan een gebiedsvisie.

Drie scenario’s voor voormalige politieschool

Ontwerpbureau Movares werkt momenteel drie scenario’s uit, met verschillende aantallen woningen. Per scenario worden de gevolgen voor het landschap, verkeer, parkeren, water en de openbare ruimte inzichtelijk gemaakt.

In januari 2027 bespreekt de gemeente de scenario’s met omwonenden, de grondeigenaar en andere betrokkenen. Daarbij worden ook de voor- en nadelen besproken. Zodra de datum en locatie bekend zijn, krijgen omwonenden en deelnemers aan de eerdere avond bericht.

Besluitvorming in 2027

Met de inbreng uit januari wordt de gebiedsvisie afgerond. Naar verwachting neemt het college in het eerste kwartaal van 2027 een besluit. Vervolgens wordt de gebiedsvisie voorgelegd aan de gemeenteraad, die naar verwachting in het voorjaar een besluit neemt.

Lees ook: Woonfonds Heerlen opent 23 november: tot € 1 miljoen steun voor woonprojecten

Bron: Gemeente Heerlen

Illustratiefoto: snowing12 / Adobe Stock

About The Author