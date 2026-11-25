HEERLEN – Tijdens het Springplank Concert in Heerlen op zondag 29 november verzorgen violiste Amaryllis Wellens en pianiste Andrea Boga samen een volledig concertprogramma. De uitvoering begint om 14.00 uur in de kerk aan het Tempsplein. Na afloop is er een Meet & Greet in de koffiekamer.
Wellens opende al regelmatig concertprogramma’s van Klassieke Zomer Parkstad als jong talent. Deze zondag neemt zij samen met Boga het hele programma voor haar rekening.
Programma Springplank Concert in Heerlen
Op het eerder aangekondigde programma staan werken van Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler en Édouard Lalo. De musici brengen zowel solowerken als composities voor viool en piano.
Ontmoeting met de musici
Na het concert kunnen bezoekers de musici ontmoeten tijdens de gebruikelijke Meet & Greet in de koffiekamer.
Datum: zondag 29 november 2026 Aanvang: 14.00 uur Locatie: kerk aan het Tempsplein, Heerlen Organisatie: Klassieke Zomer Parkstad
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