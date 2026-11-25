HEERLEN – Tijdens het Springplank Concert in Heerlen op zondag 29 november verzorgen violiste Amaryllis Wellens en pianiste Andrea Boga samen een volledig concertprogramma. De uitvoering begint om 14.00 uur in de kerk aan het Tempsplein. Na afloop is er een Meet & Greet in de koffiekamer.

Wellens opende al regelmatig concertprogramma’s van Klassieke Zomer Parkstad als jong talent. Deze zondag neemt zij samen met Boga het hele programma voor haar rekening.

Programma Springplank Concert in Heerlen

Op het eerder aangekondigde programma staan werken van Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Eugène Ysaÿe, Fritz Kreisler en Édouard Lalo. De musici brengen zowel solowerken als composities voor viool en piano.

Concertprogramma van 29 november 2026. Beeld: Klassieke Zomer Parkstad.

Ontmoeting met de musici

Na het concert kunnen bezoekers de musici ontmoeten tijdens de gebruikelijke Meet & Greet in de koffiekamer.

Datum: zondag 29 november 2026

Aanvang: 14.00 uur

Locatie: kerk aan het Tempsplein, Heerlen

Organisatie: Klassieke Zomer Parkstad

Meer informatie: Klassieke Zomer Parkstad.

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Bron: Paul Simons, Klassieke Zomer Parkstad. Beeld: Klassieke Zomer Parkstad.

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