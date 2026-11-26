VALKENBURG AAN DE GEUL – Kerststad Valkenburg is achtste geworden in de publieksverkiezing European Best Christmas Markets. Daarmee eindigt Valkenburg als hoogste kerstbestemming van Nederland en de Benelux. Organisator European Best Destinations maakte de uitslag op 25 november bekend. Ook de Landal Christmas Parade viel in de prijzen. Die is voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot beste kerstparade van Europa.

Foto: Sanne Creuëls Photography

In acht dagen brachten reizigers uit 176 landen bijna 1,9 miljoen stemmen uit op 27 genomineerde bestemmingen. Dat is een record voor de publieksverkiezing. Het Roemeense Craiova won, gevolgd door Riga en Sofia. Valkenburg eindigde onder meer boven Brugge en Brussel.

Wanneer rijdt de Landal Christmas Parade?

European Best Destinations noemt in zijn felicitatie de combinatie van kerstmarkten in de historische mergelgrotten, de verlichte binnenstad en de parade. De vierde Europese titel op rij is een erkenning voor de bouwers, dansers, vrijwilligers en anderen die ieder jaar aan de optocht meewerken.

De parade trekt dit seizoen nog zeven keer door het centrum. Op zaterdag 28 november, 12 december en 19 december begint de optocht om 19.30 uur. Op woensdag 9, 16, 23 en 30 december gaat de parade om 19.00 uur van start.

Kerststad Valkenburg bezoeken

De kerstmarkten in de Gemeentegrot en Fluweelengrot zijn open tot en met 30 december. Op het Walramplein staan de chalets van buitenkerstmarkt WinterGlow. In de Nieuwe Kerk brengen zandkunstenaars het kerstverhaal tot leven bij Ongelofelijk Zand.

Kerststad Valkenburg duurt tot en met 3 januari 2027. Wie de kerstmarkten op een rustiger moment wil bezoeken, kan het beste doordeweeks komen. De organisatie adviseert bezoekers om tickets vooraf te reserveren en gebruik te maken van de ov-acties.

Het programma, tickets en informatie over de publieksvakken langs de paraderoute staan op de website van Kerststad Valkenburg.

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Bron: aangeleverd persbericht over Kerststad Valkenburg.

Headerfoto: Sanne Creuëls Photography.

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