De verwarming staat aan, maar op de bank naast de buitenmuur blijft het koud aanvoelen. Voor bewoners van oudere woningen in Limburg is dat geen onbekend probleem. Nieuwe kozijnen of een zuinigere verwarmingsinstallatie kunnen helpen, maar ook de gevel verdient aandacht. Zeker wanneer die toch al aan onderhoud toe is.

In Parkstad staan veel woningen met een heel eigen karakter. Van voormalige mijnwerkerswoningen tot vrijstaande huizen en naoorlogse rijtjeswoningen: geen twee huizen zijn precies hetzelfde. Wie wil verduurzamen, doet er daarom goed aan eerst te kijken naar de manier waarop de woning is gebouwd.

Isoleren zonder ruimte in huis op te geven

Bij een woning met een geschikte spouw kan spouwmuurisolatie een relatief eenvoudige oplossing zijn. Bij andere huizen ontbreekt die ruimte tussen de muren, of is de bestaande isolatie onvoldoende. Dan kan buitengevelisolatie een alternatief zijn.

Hierbij wordt isolatiemateriaal tegen de buitenmuur aangebracht, gevolgd door een beschermende afwerking. Een voordeel is dat de kamers hun oorspronkelijke afmetingen behouden. Dat is prettig in een huis waar iedere vierkante meter telt. Bovendien kan een doorlopende isolatielaag het warmteverlies bij aansluitingen tussen muren en vloeren beperken.

Dat betekent niet dat iedere woning op dezelfde manier aangepakt kan worden. De staat van het metselwerk, eventuele vochtproblemen en de aansluitingen bij ramen en deuren spelen allemaal een rol. Laat daarom eerst beoordelen wat de gevel nodig heeft.

Een andere uitstraling voor dezelfde woning

Wie door Limburg rijdt, ziet hoe verschillend de gevels van woningen kunnen zijn. Sommige eigenaren houden van een rustige, lichte buitenmuur, terwijl anderen juist de uitstraling van baksteen willen behouden. Bij gevelrenovatie in combinatie met isolatie zijn beide richtingen mogelijk.

Een afwerking met sierpleister, ook wel crepi genoemd, geeft de buitenmuur een egale uitstraling. Steenstrips zijn een mogelijkheid voor wie het karakter van metselwerk waardeert. Op de website van Neo Facade staan voorbeelden van buitengevelisolatie in Limburg, waaronder projecten in Brunssum en Roermond. Zulke voorbeelden kunnen helpen om vooraf een beeld te krijgen van de verschillende afwerkingen.

Houd bij de keuze ook rekening met het straatbeeld. Een gevel die naar voren komt door een extra isolatielaag kan gevolgen hebben voor de erfgrens en de aansluiting op naastgelegen woningen. Bij monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten kunnen bovendien aanvullende regels gelden. Vraag bij de gemeente na welke toestemming nodig is.

Niet alleen kijken naar de energierekening

Natuurlijk speelt de vraag hoeveel je kunt besparen een rol. Toch is een vast bedrag moeilijk te noemen. Een vrijstaande woning met ongeïsoleerde muren heeft andere mogelijkheden dan een tussenwoning die eerder al is aangepakt. Ook het stookgedrag en de gekozen isolatiedikte maken verschil.

Het wooncomfort is minstens zo belangrijk. Een beter geïsoleerde buitenmuur kan minder koud aanvoelen, waardoor het prettiger wordt om in de buurt van die muur te zitten. Vergeet daarbij niet dat goede ventilatie nodig blijft. Een energiezuinige woning moet ook een gezonde woning zijn.

Wie de verschillende mogelijkheden wil vergelijken, vindt bij Milieu Centraal onafhankelijke informatie over het isoleren van buitenmuren aan de buitenkant.

Wat is er mogelijk in Parkstad?

Ook in onze eigen regio wordt gewerkt aan het energiezuiniger maken van bestaande woningen. Zo berichtte Parkstad Actueel eerder over de verduurzaming van woningen in Vrieheide en Eikenderveld. Voor particuliere eigenaren kunnen gemeentelijke regelingen en landelijke isolatiesubsidies interessant zijn. Lees ook ons eerdere artikel over subsidie voor woningisolatie in Parkstad. Controleer altijd de actuele voorwaarden voordat je een opdracht verstrekt.

Wie toch al van plan is de gevel te laten opknappen, kan het isoleren van de buitenmuren meteen meenemen in de afweging. Vraag meerdere gespecificeerde offertes aan en kijk verder dan de laagste prijs. Een gevel moet immers niet alleen mooi zijn op de dag van oplevering, maar ook bestand zijn tegen jarenlang Limburgs weer.

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