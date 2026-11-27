Redactie van PA: Callie Steijaert

Verstopt in het gouden koffertje, bekend van het TV-miljoenenjacht spel, werd zij onthuld

Onlangs, twee dagen na de traditionele “elfde van de elfde”(11 november), werd door D.G. de Geête Heerlerheide op vrijdag 13 november jl. de prinsessen uitroeping en proclamatie in narrentempel Corneliushuis gehouden. Als vanouds werd het weer een meer als gezellig en kleurrijk carnavalsevenement met uiteraard, als hoogtepunt, de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe prinses seizoen 2026-2027. Dit als opvolgster van prinses Kiki (Beckers) die een geweldig seizoen achter haar rug heeft met veel enthousiasme, spontaniteit en vooral als prinses zijnde carnavalsuitstraling. De redactie van ParkstadActueel was dan ook van mening om nieuwe Geêteprinses Sabrina 1, onder haar lijfspreuk: “van droom naar werkelijkheid” zich zelf voor te stellen.

“Ik ben Sabrina van Drongelen 43 jaar en getrouwd met Danny van Drongelen en samen zijn we trotse ouders van onze dochter Emma van 15 jaar en onze zoon Fedde van 12 jaar. We wonen sinds 2 jaar op Heerlerheide, eerder hebben we bijna 25 jaar op de Heksenberg gewoond. Doordeweeks ben ik te vinden in het Zuyderland Medisch Centrum op de poli en OK Oogheelkunde. Ik werk 3 dagen in de week op de OK in Heerlen als Coördinerend Operatie Medewerker Cataract Chirurgie (assisterend bij staaroperaties) en 1 dag per week op de poli als Technisch Oogheelkundig Assistent (assisteren bij spreekuren). Ik doe mijn werk ontzettend graag en we hebben een heel leuk en hecht team waar ik erg trots op ben. Mijn man Danny is in 2006 prins geweest bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, bij welke vereniging mijn schoonvader ook president is geweest. Toen ben ik pas echt besmet geraakt met het Vasteloavends virus.

Wat hebben we een prachtige tijd gehad en wat hebben we genoten. Toen dacht ik al stiekem dit lijkt me ook ontzettend leuk om mee te mogen maken en begon ik er langzaam over te dromen hoe het zou zijn om prinses te mogen worden van D.G. de Geête. Die zag ik toen ook al veel voorbijkomen natuurlijk. Ik ben ze nauwlettend in de gaten blijven houden en toch duurde het 20 jaar voordat ik uiteindelijk die stap durfde te zetten

In maart 2026 jl. zei ik tegen Danny nu heb ik lang genoeg gewacht, wat zou je ervan vinden als ik Christie Augustus eens een berichtje ga sturen. Hij zei meteen, moet je doen. Christie reageerde heel spontaan en zei dat ze het eens zou gaan bespreken met de Prinsessen commissie. De prinsessen commissie was heel enthousiast en ik werd uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 21 april 2026. Een heel leuk gesprek volgde. Ik werd alleen maar enthousiaster. Nu even afwachten want ze zouden het rustig gaan bespreken.

Dat weekend daarna werden Danny en ik op een zondagmiddag uitgenodigd bij mijn schoonouders op de Reestraat in Heksenberg wel zonder kinderen. Dat vonden we wel een beetje gek in eerste instantie. Ze moesten echt iets heel serieus met ons bespreken. Toen onverwachts ging de deurbel, ik keek achter me en daar stond de hele Prinsessen commissie in de woonkamer van mijn schoonouders. Wauw. Ik kon het niet geloven en toen kwam de vraag, “Wil jij onze nieuwe prinses worden van het seizoen 2026-2027”. Daar heb ik natuurlijk heel welwillend een hard JA op gezegd. Vervolgens kwamen er heel wat voorbereidingen tot aan het moment dat ik ook wel klaar was voor het echte werk

De proclamatie 13 november jl. wat was ik zenuwachtig verstopt wachtend in het gouden winnende koffertje. Uiteindelijk was er een deal na een spannende miljoenenjacht koffertjes spel en kwam daar de ontlading. Ik werd geïnstalleerd door ex prinses Kiki I en toen volgde de openingsdans en een hele boel felicitaties. Het was een geweldige avond die doorging tot in de late uurtjes. Dit belooft veel goeds voor het komende carnavalsseizoen. Ik verheug me op alles wat me te wachten staat. Redactie toevoeging: inmiddels heeft prinses Sabrina al met veel spjass en plezeer” diverse carnavalsevenementen mogen meemaken.

Foto Kaldenbach

Redactie ParkstadActueel : hfd/eind redacteur Callie Steijaert

Lees ook Het carnavalsprogramma 2026-2027 in Heerlerheide

About The Author