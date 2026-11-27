Kerkrade noemt zichzelf de oudste mijnstad van Nederland, en dat zie je terug in de huizen. Rond 1900 werkte al meer dan de helft van de beroepsbevolking in de mijnen, en voor al die arbeiders en hun gezinnen moesten woningen komen. Mijnkolonies vind je dan ook niet alleen in Heerlen en Brunssum, maar ook in Kerkraadse wijken, met Hopel als bekend voorbeeld. Daarnaast staan er in de stad veel oudere rijwoningen uit later decennia. Karakteristiek, maar vaak met kleine kamers, smalle trappen en weinig isolatie.

Waarom juist nu verduurzamen

Vijf woningcorporaties uit de regio schreven dit voorjaar in een gezamenlijk bidbook over de mijnkolonies dat de woningen daar veelal lage energielabels hebben, en dat de energiearmoede in Parkstad daardoor de hoogste van heel Nederland is. Dat raakt niet alleen huurders. Ook wie zelf een ouder huis in Terwinselen, Chevremont of Holz bezit, ziet het terug in de energierekening.

Er is hulp. De gemeente Kerkrade heeft een gratis klusploeg die bij je thuis onder meer ledlampen, tochtstrips en raamfolie komt plaatsen, en huiseigenaren kunnen een persoonlijk besparingsplan laten opstellen. De gemeente helpt ook bij het aanvragen van subsidies. Voor onafhankelijk energieadvies kun je terecht bij de WoonWijzerWinkel Parkstad, die voor alle Parkstad-gemeenten werkt.

Hellingen, krappe straten en een volle woonkamer

Kleine maatregelen voer je uit terwijl je gewoon thuis blijft. Bij grotere klussen ligt dat anders. Wie de vloer isoleert, een nieuwe badkamer laat plaatsen of de zolder aanpakt, moet kamers leegmaken. In een huis met kleine kamers is er weinig plek om spullen tijdelijk naartoe te schuiven, en een gang vol dozen is precies de route die de aannemer nodig heeft.

Daar komt in Kerkrade de ligging bij. De stad ligt rond een dal met grote hoogteverschillen, en in oudere buurten kan het op straat flink krap zijn. Een container voor de deur of een aanhangwagen vol meubels is daar niet altijd makkelijk kwijt. Wie de inboedel liever buiten de deur heeft tijdens de klus, kan kijken naar Opslagruimte huren Kerkrade op de Kaalheide. Die locatie ligt vlak bij de afrit Kerkrade van de Buitenring Parkstad, zodat je ook vanuit Heerlen, Landgraaf of Simpelveld snel heen en weer rijdt om tussendoor iets op te halen.

Slim leeghalen per fase

Plan de verbouwing in fases en haal niet meer leeg dan nodig. Begin met de kamers waar het eerst gewerkt wordt en houd de spullen die je dagelijks gebruikt in huis. Wat in huis blijft, dek je goed af, want stof van schuren en breken komt werkelijk overal. Meubels die je wegzet, kun je beter niet luchtdicht in plastic verpakken, omdat vocht dan niet weg kan. Dekens of verhuisdekens werken beter. Zet zware dozen onderop en houd een looppad vrij, zodat je later nog overal bij kunt.

Spreek met de aannemer vooraf af welke kamers wanneer leeg moeten zijn en hoeveel ruimte de vakmensen nodig hebben voor gereedschap en materiaal. Zo voorkom je dat je halverwege de klus alsnog met een volle kamer zit waar de vloer uit moet. Houd ook rekening met uitloop. Een levering die later komt of een vochtprobleem dat pas na het slopen zichtbaar wordt, kan de planning zomaar een paar weken opschuiven.

Nog een typisch Kerkraads aandachtspunt is het mijnwater. Sinds het oppompen is gestopt, stijgt het water weer, en volgens de gemeente kan dat leiden tot schade aan gebouwen. Zie je tijdens het slopen van een oude wandafwerking scheuren die je niet vertrouwt, neem dan contact op met de gemeente. Die kan na een bezichtiging advies geven over de vervolgstappen.

Na de klus

Als de verbouwing klaar is, is dat het moment om kritisch te kijken naar wat er terug het huis in gaat. Een goed geïsoleerde woning met een nieuwe badkamer of een open keuken vraagt soms om een andere inrichting dan je gewend was. Bij self-storage, van lokale aanbieders tot landelijke namen als Storage Share, huur je meestal per maand. Dat geeft de ruimte om een paar weken langer na te denken over welke kast blijft en welke naar de kringloop gaat.

Zo wordt een verbouwing van een oud Kerkraads huis niet alleen een energiezuinige upgrade, maar ook een mooie gelegenheid om op te ruimen. En wie straks met een warmere woning en een lagere energierekening de winter in gaat, is de rommel van de afgelopen maanden snel vergeten.

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