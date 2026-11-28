Waarom houden mensen hun mening voor zich, en wat helpt om toch het gesprek aan te gaan? Die vragen staan centraal tijdens de decembereditie van Café Mondiaal in Heerlen. Onder de titel ‘Het Stille Midden’ gaan HeerlenMondiaal en Amnesty International Parkstad Limburg in gesprek over vrijheid van meningsuiting in Nederland.

Je uitspreken zonder angst

Bij recente acties merkt Amnesty International Parkstad Limburg dat mensen soms aarzelen om hun mening te geven of een petitie te tekenen. De groep wijst op vijandige reacties, online en daarbuiten. Als mensen worden geïntimideerd omdat ze zich uitspreken over bijvoorbeeld vluchtelingenopvang of plannen voor hun wijk, kan dat anderen ervan weerhouden hun stem te laten horen.

Café Mondiaal stelt de vraag hoe je in je buurt, op school of op het werk ruimte kunt maken voor andere opvattingen. Anne-Marie Spruyt uit Brunssum verzorgt een korte inleiding. Zij is sinds 2007 actief voor Amnesty in Parkstad Limburg en zit in de landelijke ledenraad van Amnesty International Nederland. Harrie Winteraeken leidt het gesprek, waarin bezoekers hun ervaringen en ideeën kunnen delen.

Logo: HeerlenMondiaal

Dag van de Mensenrechten en Write for Rights

De decembereditie sluit aan bij de Internationale Dag voor de Mensenrechten op 10 december. Op die datum nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.

Amnesty organiseert daarnaast op woensdag 9 december van 12.00 tot 20.00 uur een Write for Rights-schrijfactie in het SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen.

Lees ook Café Mondiaal in Heerlen over polarisatie.

Bron: aankondiging van HeerlenMondiaal en Amnesty International Parkstad Limburg.

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