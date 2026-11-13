Red Wednesday: zeker 45 Limburgse kerken kleuren rood, ook in Parkstad

Zeker 45 kerken in Limburg doen woensdag 18 november mee aan Red Wednesday. Ook in Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal kleuren kerken rood. Met verlichting, gebedsmomenten en filmavonden vraagt Kerk in Nood aandacht voor vervolgde christenen en godsdienstvrijheid voor iedereen.
Red Wednesday in Parkstad
Op de deelnemerslijst staan zes kerken en parochies in Brunssum en vier in Kerkrade. In Landgraaf doen de Kerk H. Drievuldigheid en H. Jozef mee. Ook de H. Remigius in Simpelveld en de Parochie H. Bernardus in Voerendaal worden genoemd. Het overzicht is afkomstig van Kerk in Nood en geeft de stand van donderdag 12 november weer.
De rode verlichting symboliseert het bloed van mensen die vanwege hun geloof zijn gedood. Naast het aanlichten van gebouwen vinden er op verschillende plaatsen vieringen, gebedsmomenten en filmavonden plaats. Het programma verschilt per locatie.
Rapport over christenvervolging
Aanleiding voor de actie is onder meer het rapport Vervolgd en vergeten? 2024–2026. Volgens Kerk in Nood verslechterde de situatie van christenen in 56 procent van de achttien onderzochte landen ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode.
De landen zijn geselecteerd omdat de situatie er bijzonder zorgwekkend is. Het onderzoek is geen wereldwijde ranglijst. De beschreven verslechtering betreft bovendien in veel gevallen specifieke regio’s, niet een volledig land. Het rapport beslaat augustus 2024 tot en met juni 2026 en combineert openbare bronnen met informatie uit de plaatselijke Kerk en getuigenissen van slachtoffers.
Het rapport beschrijft onder meer extremistisch geweld in delen van Sub-Sahara-Afrika, overheidsrepressie in China en Nicaragua en gedwongen bekeringen en huwelijken van meisjes uit religieuze minderheden in Pakistan. Ook andere bevolkingsgroepen worden door geweld getroffen.
Dennis Peters, directeur van Kerk in Nood Nederland, vraagt beleidsmakers om religieuze vervolging te herkennen en te benoemen. Volgens hem kunnen macht, armoede en etniciteit een rol spelen in conflicten, terwijl ook de religieuze dimensie aandacht verdient.
Film en thuis meedoen
Onder het motto ‘Laat u raken door hun moed’ biedt Kerk in Nood de film Helden van het Geloof 2 aan. Daarin staan onder anderen de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt en de Nigeriaanse seminarist Michael Nnadi centraal. Beiden werden vermoord.
Ook thuis kunnen mensen deelnemen. Het RedWednesday-pakket bevat gebedskaarten, armbandjes en informatie over christenvervolging en godsdienstvrijheid. Via de campagne krijgen deelnemers toegang tot de film.
Deelnemende kerken in Limburg
Onderstaand overzicht is aangeleverd door Kerk in Nood, met als peildatum 12 november. Kijk voor actuele activiteiten en informatie op redwednesday.nl.
|Plaats
|Kerk of parochie
|Berg en Terblijt
|St. Mondulphus en Gondulphuskerk
|Blitterswijck
|Parochie O.L. Vrouw Geboorte
|Brunssum
|R.K. Barbaraparochie
|Brunssum
|Kerk Heilige Geest (Noord)
|Brunssum
|Onbevlekt Hart van Maria (Fatimakerk)
|Brunssum
|Kerk Heilige Gregorius (Centrum)
|Brunssum
|Parochie H. Joseph
|Brunssum
|Parochie H. Vincentius a Paulo
|Echt
|O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
|Echt
|Parochie St. Landricus
|Eijsden
|Parochie H. Martinus
|Eijsden
|St. Christinakerk
|Eijsden
|O.L. Vrouw Tenhemelopneming Mariadorp
|Eijsden
|Parochie H. Pancratius
|Epen
|H. Paulus Bekering
|Eys
|Sint Agatha
|Horst
|H. Lambertus
|Hulsberg
|Parochie H. Clemens
|Kerkrade
|H. Martinuskerk
|Kerkrade
|H. Lambertuskerk
|Kerkrade
|H. Jozefkerk
|Kerkrade
|O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Kerkrade-West)
|Klimmen
|Parochie H. Remigius
|Landgraaf
|Kerk H. Drievuldigheid
|Landgraaf
|H. Jozef
|Lemiers
|Parochie H. Lambertus
|Lemiers
|H. Catharina
|Maastricht
|Parochie O.L. Vrouw van Lourdes en H. Familie
|Maastricht
|Parochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming
|Meijel
|Parochie H. Nicolaas
|Nuth
|Parochie H. Bavo
|Ransdaal
|Parochie H. Theresia van het Kind Jezus
|Roermond
|Kathedraal Sint Christoffel
|Schin op Geul
|Sint Mauritiuskerk
|Schin op Geul
|Johannes de Doperkerk
|Schinnen
|Parochie H. Dionysius
|Simpelveld
|H. Remigius
|Vaals
|Parochie St. Paulus
|Valkenburg
|Parochie H. Jozef
|Valkenburg
|Heiligdom St. Gerlach
|Venlo
|H. Antonius van Padua
|Vijlen
|H. Martinus
|Voerendaal
|Parochie H. Bernardus
|Weert
|Parochie H. Martinus
|Wijlre
|Parochie H. Gertrudis
|Wittem
|Parochie H. Cunibertus
Het rapport is gratis aan te vragen via Kerk in Nood. De internationale katholieke hulporganisatie ondersteunt vervolgde en noodlijdende christenen en zet zich in voor de vrijheid van ieder mens om zijn geloof te belijden.
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Bron en afbeeling: persinformatie Kerk in Nood Nederland.