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Red Wednesday: zeker 45 Limburgse kerken kleuren rood, ook in Parkstad

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Zeker 45 kerken in Limburg doen woensdag 18 november mee aan Red Wednesday. Ook in Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal kleuren kerken rood. Met verlichting, gebedsmomenten en filmavonden vraagt Kerk in Nood aandacht voor vervolgde christenen en godsdienstvrijheid voor iedereen.

Red Wednesday in Parkstad

Op de deelnemerslijst staan zes kerken en parochies in Brunssum en vier in Kerkrade. In Landgraaf doen de Kerk H. Drievuldigheid en H. Jozef mee. Ook de H. Remigius in Simpelveld en de Parochie H. Bernardus in Voerendaal worden genoemd. Het overzicht is afkomstig van Kerk in Nood en geeft de stand van donderdag 12 november weer.

De rode verlichting symboliseert het bloed van mensen die vanwege hun geloof zijn gedood. Naast het aanlichten van gebouwen vinden er op verschillende plaatsen vieringen, gebedsmomenten en filmavonden plaats. Het programma verschilt per locatie.

Rapport over christenvervolging

Aanleiding voor de actie is onder meer het rapport Vervolgd en vergeten? 2024–2026. Volgens Kerk in Nood verslechterde de situatie van christenen in 56 procent van de achttien onderzochte landen ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode.

De landen zijn geselecteerd omdat de situatie er bijzonder zorgwekkend is. Het onderzoek is geen wereldwijde ranglijst. De beschreven verslechtering betreft bovendien in veel gevallen specifieke regio’s, niet een volledig land. Het rapport beslaat augustus 2024 tot en met juni 2026 en combineert openbare bronnen met informatie uit de plaatselijke Kerk en getuigenissen van slachtoffers.

Het rapport beschrijft onder meer extremistisch geweld in delen van Sub-Sahara-Afrika, overheidsrepressie in China en Nicaragua en gedwongen bekeringen en huwelijken van meisjes uit religieuze minderheden in Pakistan. Ook andere bevolkingsgroepen worden door geweld getroffen.

Dennis Peters, directeur van Kerk in Nood Nederland, vraagt beleidsmakers om religieuze vervolging te herkennen en te benoemen. Volgens hem kunnen macht, armoede en etniciteit een rol spelen in conflicten, terwijl ook de religieuze dimensie aandacht verdient.

Film en thuis meedoen

Onder het motto ‘Laat u raken door hun moed’ biedt Kerk in Nood de film Helden van het Geloof 2 aan. Daarin staan onder anderen de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt en de Nigeriaanse seminarist Michael Nnadi centraal. Beiden werden vermoord.

Ook thuis kunnen mensen deelnemen. Het RedWednesday-pakket bevat gebedskaarten, armbandjes en informatie over christenvervolging en godsdienstvrijheid. Via de campagne krijgen deelnemers toegang tot de film.

Deelnemende kerken in Limburg

Onderstaand overzicht is aangeleverd door Kerk in Nood, met als peildatum 12 november. Kijk voor actuele activiteiten en informatie op redwednesday.nl.

PlaatsKerk of parochie
Berg en TerblijtSt. Mondulphus en Gondulphuskerk
BlitterswijckParochie O.L. Vrouw Geboorte
BrunssumR.K. Barbaraparochie
BrunssumKerk Heilige Geest (Noord)
BrunssumOnbevlekt Hart van Maria (Fatimakerk)
BrunssumKerk Heilige Gregorius (Centrum)
BrunssumParochie H. Joseph
BrunssumParochie H. Vincentius a Paulo
EchtO.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
EchtParochie St. Landricus
EijsdenParochie H. Martinus
EijsdenSt. Christinakerk
EijsdenO.L. Vrouw Tenhemelopneming Mariadorp
EijsdenParochie H. Pancratius
EpenH. Paulus Bekering
EysSint Agatha
HorstH. Lambertus
HulsbergParochie H. Clemens
KerkradeH. Martinuskerk
KerkradeH. Lambertuskerk
KerkradeH. Jozefkerk
KerkradeO.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Kerkrade-West)
KlimmenParochie H. Remigius
LandgraafKerk H. Drievuldigheid
LandgraafH. Jozef
LemiersParochie H. Lambertus
LemiersH. Catharina
MaastrichtParochie O.L. Vrouw van Lourdes en H. Familie
MaastrichtParochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming
MeijelParochie H. Nicolaas
NuthParochie H. Bavo
RansdaalParochie H. Theresia van het Kind Jezus
RoermondKathedraal Sint Christoffel
Schin op GeulSint Mauritiuskerk
Schin op GeulJohannes de Doperkerk
SchinnenParochie H. Dionysius
SimpelveldH. Remigius
VaalsParochie St. Paulus
ValkenburgParochie H. Jozef
ValkenburgHeiligdom St. Gerlach
VenloH. Antonius van Padua
VijlenH. Martinus
VoerendaalParochie H. Bernardus
WeertParochie H. Martinus
WijlreParochie H. Gertrudis
WittemParochie H. Cunibertus

Het rapport is gratis aan te vragen via Kerk in Nood. De internationale katholieke hulporganisatie ondersteunt vervolgde en noodlijdende christenen en zet zich in voor de vrijheid van ieder mens om zijn geloof te belijden.

Lees ook: WJD-kruis trekt door Limburg en doet ook Hoensbroek aan.

Bron en afbeeling: persinformatie Kerk in Nood Nederland.

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Redactie van ParkstadActueel

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