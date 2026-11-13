Red Wednesday: zeker 45 Limburgse kerken kleuren rood, ook in Parkstad

Zeker 45 kerken in Limburg doen woensdag 18 november mee aan Red Wednesday. Ook in Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal kleuren kerken rood. Met verlichting, gebedsmomenten en filmavonden vraagt Kerk in Nood aandacht voor vervolgde christenen en godsdienstvrijheid voor iedereen.

Red Wednesday in Parkstad

Op de deelnemerslijst staan zes kerken en parochies in Brunssum en vier in Kerkrade. In Landgraaf doen de Kerk H. Drievuldigheid en H. Jozef mee. Ook de H. Remigius in Simpelveld en de Parochie H. Bernardus in Voerendaal worden genoemd. Het overzicht is afkomstig van Kerk in Nood en geeft de stand van donderdag 12 november weer.

De rode verlichting symboliseert het bloed van mensen die vanwege hun geloof zijn gedood. Naast het aanlichten van gebouwen vinden er op verschillende plaatsen vieringen, gebedsmomenten en filmavonden plaats. Het programma verschilt per locatie.

Rapport over christenvervolging

Aanleiding voor de actie is onder meer het rapport Vervolgd en vergeten? 2024–2026. Volgens Kerk in Nood verslechterde de situatie van christenen in 56 procent van de achttien onderzochte landen ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode.

De landen zijn geselecteerd omdat de situatie er bijzonder zorgwekkend is. Het onderzoek is geen wereldwijde ranglijst. De beschreven verslechtering betreft bovendien in veel gevallen specifieke regio’s, niet een volledig land. Het rapport beslaat augustus 2024 tot en met juni 2026 en combineert openbare bronnen met informatie uit de plaatselijke Kerk en getuigenissen van slachtoffers.

Het rapport beschrijft onder meer extremistisch geweld in delen van Sub-Sahara-Afrika, overheidsrepressie in China en Nicaragua en gedwongen bekeringen en huwelijken van meisjes uit religieuze minderheden in Pakistan. Ook andere bevolkingsgroepen worden door geweld getroffen.

Dennis Peters, directeur van Kerk in Nood Nederland, vraagt beleidsmakers om religieuze vervolging te herkennen en te benoemen. Volgens hem kunnen macht, armoede en etniciteit een rol spelen in conflicten, terwijl ook de religieuze dimensie aandacht verdient.

Film en thuis meedoen

Onder het motto ‘Laat u raken door hun moed’ biedt Kerk in Nood de film Helden van het Geloof 2 aan. Daarin staan onder anderen de Nederlandse jezuïet Frans van der Lugt en de Nigeriaanse seminarist Michael Nnadi centraal. Beiden werden vermoord.

Ook thuis kunnen mensen deelnemen. Het RedWednesday-pakket bevat gebedskaarten, armbandjes en informatie over christenvervolging en godsdienstvrijheid. Via de campagne krijgen deelnemers toegang tot de film.

Deelnemende kerken in Limburg

Onderstaand overzicht is aangeleverd door Kerk in Nood, met als peildatum 12 november. Kijk voor actuele activiteiten en informatie op redwednesday.nl.

Plaats Kerk of parochie Berg en Terblijt St. Mondulphus en Gondulphuskerk Blitterswijck Parochie O.L. Vrouw Geboorte Brunssum R.K. Barbaraparochie Brunssum Kerk Heilige Geest (Noord) Brunssum Onbevlekt Hart van Maria (Fatimakerk) Brunssum Kerk Heilige Gregorius (Centrum) Brunssum Parochie H. Joseph Brunssum Parochie H. Vincentius a Paulo Echt O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen Echt Parochie St. Landricus Eijsden Parochie H. Martinus Eijsden St. Christinakerk Eijsden O.L. Vrouw Tenhemelopneming Mariadorp Eijsden Parochie H. Pancratius Epen H. Paulus Bekering Eys Sint Agatha Horst H. Lambertus Hulsberg Parochie H. Clemens Kerkrade H. Martinuskerk Kerkrade H. Lambertuskerk Kerkrade H. Jozefkerk Kerkrade O.L.V. Onbevlekt Ontvangen (Kerkrade-West) Klimmen Parochie H. Remigius Landgraaf Kerk H. Drievuldigheid Landgraaf H. Jozef Lemiers Parochie H. Lambertus Lemiers H. Catharina Maastricht Parochie O.L. Vrouw van Lourdes en H. Familie Maastricht Parochie O.L. Vrouw Ten Hemelopneming Meijel Parochie H. Nicolaas Nuth Parochie H. Bavo Ransdaal Parochie H. Theresia van het Kind Jezus Roermond Kathedraal Sint Christoffel Schin op Geul Sint Mauritiuskerk Schin op Geul Johannes de Doperkerk Schinnen Parochie H. Dionysius Simpelveld H. Remigius Vaals Parochie St. Paulus Valkenburg Parochie H. Jozef Valkenburg Heiligdom St. Gerlach Venlo H. Antonius van Padua Vijlen H. Martinus Voerendaal Parochie H. Bernardus Weert Parochie H. Martinus Wijlre Parochie H. Gertrudis Wittem Parochie H. Cunibertus

Het rapport is gratis aan te vragen via Kerk in Nood. De internationale katholieke hulporganisatie ondersteunt vervolgde en noodlijdende christenen en zet zich in voor de vrijheid van ieder mens om zijn geloof te belijden.

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Bron en afbeeling: persinformatie Kerk in Nood Nederland.

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