Al sinds 2017 zetten Michel en Sylvia Paffen-de Bruijn zich met Stichting Afspraak in voor minderbedeelde gezinnen en maatschappelijke projecten in Midden- en Zuid-Limburg.

Wat begon met luxe kerstpakketten voor gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken (in samenwerking met lokale bewindvoerders), is uitgegroeid tot een stichting met prachtige initiatieven. Denk aan het jaarlijkse benefietgala vol muziek en lekker eten, waarvan de volledige opbrengst naar een goed doel gaat. Zo werd er met speciale ‘duim-buttons’ van Michel al geld ingezameld voor hart- en vaatonderzoek bij het Maastricht UMC+!

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