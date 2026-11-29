LANDGRAAF – De Kerstshow Maurice & Friends brengt zaterdag 19 december een eigentijdse versie van Scrooge naar Theater Landgraaf. Het verhaal van Charles Dickens krijgt een muzikale bewerking met zang en een begeleidingsband. De volledige opbrengst gaat naar CliniClowns.
Frans Hendriks speelt de voorstelling samen met leden van de Theaterschool Landgraaf. Vrienden van de Musicalgroep en een begeleidingsband verzorgen de muziek en zang.
Jaarlijkse kerstshow voor een goed doel
Maurice & Friends is een jaarlijkse eigen productie van Theater Landgraaf, gemaakt door Maurice Heijnen. De opbrengst is bestemd voor een goed doel. Dit jaar is dat CliniClowns.
Kerstshow Maurice & Friends op 19 december
De voorstelling begint op zaterdag 19 december 2026 om 20.00 uur in Theater Landgraaf. Het is een zitvoorstelling.
Bron: Theater Landgraaf
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