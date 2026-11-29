Bezoekers slaan tweemaal toe, late aansluitingstreffer van Van den Hurk komt te laat

KERKRADE – Roda JC heeft in het Parkstad Limburg Stadion een nederlaag geleden tegen De Graafschap. De bezoekers begonnen sterk aan de wedstrijd en kwamen al in de zevende minuut op voorsprong. Bjorn van Zijl zorgde voor de 0-1. De Graafschap had in de eerste helft het betere van het spel en kreeg via topscorer Julian Kania een goede mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Doelman Justin Treichel voorkwam echter een tweede tegentreffer.

Foto: Peter Trompetter

Ook na de rust bleef De Graafschap gevaarlijk. In de 64e minuut werd de voorsprong vergroot naar 0-2. Roda-verdediger Dario Van den Buijs werkte de bal ongelukkig in eigen doel.

Foto: Peter Trompetter

Roda JC liet aanvallend lange tijd weinig zien, maar wist de spanning in de slotfase toch terug te brengen. Uit een hoekschop was het Anthony van den Hurk die van dichtbij de 1-2 binnenschoot. Daarmee kregen de Kerkradenaren nog hoop op een punt, maar De Graafschap hield stand. De drie punten gingen mee naar Doetinchem.

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