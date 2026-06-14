Jonge violisten van SMK laten hun talent horen tijdens concert

De afdeling Muziek & Dans van SMK (Stichting Muziekschool Kerkrade) speelt een belangrijke rol in de muzikale ontwikkeling van kinderen en jongeren in de regio. Binnen het lesaanbod behoort viool tot de populairste instrumenten. Vooral meisjes kiezen regelmatig voor vioollessen. Momenteel telt de school zo’n vijftig vioolleerlingen, variërend van jonge beginners tot meer ervaren muzikanten. Opvallend is dat de jongste leerling nog maar vijf jaar oud is. Door middel van individuele lessen, samenspelprojecten en optredens biedt SMK leerlingen de kans om hun muzikale talent verder te ontwikkelen en podiumervaring op te doen.

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