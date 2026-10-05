Wie wordt de nieuwe Maestro van Landgraaf? Op zaterdag 7 november 2026 organiseert Muziekvereniging St. Barbara G.A. voor de vijfde keer het evenement ‘Maestro van Landgraaf’. Vier bekende Landgravenaren nemen het tegen elkaar op en proberen het orkest zo overtuigend mogelijk te dirigeren.

De afgelopen maanden hebben de kandidaten intensief gerepeteerd. Tijdens de finale dirigeert iedere deelnemer twee fragmenten uit bekende muziekwerken. Uiteindelijk bepaalt een deskundige jury wie de wisselbeker in ontvangst mag nemen.

Dit jaar doen de volgende kandidaten mee:

Hennie Darding , winnaar van eerdere edities in 2022 en 2024 en opnieuw titelverdediger.

, winnaar van eerdere edities in 2022 en 2024 en opnieuw titelverdediger. Anita Halfwerk , oud-prinses van CV De Spinnekopkes en lid van De Koetsche Gruske.

, oud-prinses van CV De Spinnekopkes en lid van De Koetsche Gruske. Nico Heuvelmans , werkzaam in het basisonderwijs, raadslid voor GBBL en president van CV VVS.

, werkzaam in het basisonderwijs, raadslid voor GBBL en president van CV VVS. Delano Lankhorst, voormalig raadslid en actief in zowel het ondernemers- als verenigingsleven.

Deskundige jury en presentatie door Jack Vinders

De kandidaten worden beoordeeld door de gerenommeerde dirigenten Léon Simons en Hub Nickel. De presentatie van de avond is in handen van Jack Vinders. Hij leidt het publiek op zijn eigen humoristische wijze door het programma en zal gedurende de avond ook enkele liedjes ten gehore brengen. Lees ook ons eerdere artikel over Jack Vinders.

Finale in Partycentrum Het Streeperkruis

De grote finale vindt plaats op zaterdag 7 november 2026 in Partycentrum Het Streeperkruis in Schaesberg. De avond begint om 20.00 uur en de zaal opent om 19.15 uur.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Landgraaf.

Kaarten

Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor €10,00. Aan de dagkassa kosten kaarten €12,50.

Voorverkoop is mogelijk bij:

Partycentrum Het Streeperkruis , Streeperstraat 66 in Schaesberg

, Streeperstraat 66 in Schaesberg Per e-mail via somers87@zonnet.nl

Via WhatsApp: 06-13537046

Wie de vier amateurdirigenten wil aanmoedigen in hun strijd om de titel Maestro van Landgraaf, kan op 7 november terecht in Het Streeperkruis. Ook in eerdere jaren schreven we al over Maestro van Landgraaf.

Bron: Muziekvereniging St. Barbara G.A.

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