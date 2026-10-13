Frans en Adelheid Beumers-Siebert vieren briljanten huwelijk

In 1959 leerde Frans in Hockenheim, in de Duitse geboorteplaats van zijn vrouw Adelheid, de liefde van zijn leven kennen.

Burgemeester Petra Dassen-Housen feliciteerde onlangs Frans (88) en Adelheid (86) Beumers-Siebert met hun briljanten huwelijk.

Frans en Adelheid leerden elkaar in 1959 kennen tijdens een dansavond in Hockenheim, de geboorteplaats van Adelheid in Baden-Württemberg. Aanleiding was het bezoek van de Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chevremont aan de Duitse stad. Frans was spelend lid van de ‘Philomeen’.

„Het was een onvergetelijk uitstapje”, vertelt Frans. „We konden het meteen goed met elkaar vinden en werden al snel verliefd op elkaar en werden onafscheidelijk”.

Na die eerste kennismaking reisde Frans regelmatig met de trein naar Hockenheim om een weekend bij zijn geliefde door te brengen. Voor Adelheid had hij graag een reis van 340 kilometer over. De treinreis duurde ruim zes uur, maar dat weerhield hem er niet van om telkens opnieuw naar Duitsland te reizen.

Op 12 oktober 1961 gaven Frans en Adelheid elkaar het jawoord. Ook de kerkelijke inzegening vond die dag plaats. Het pasgetrouwde stel vestigde zich in Haanrade, waar Frans geboren en getogen is. Daar bouwden ze samen hun leven op en woonden ze jarenlang aan de Meuserstraat.

Veertig jaar bij bakkerij Heko

Beiden werkten met veel plezier bij Brood- en Banketbakkerij Heko in Chevremont. Frans was er veertig jaar in dienst als broodventer. Nog altijd kan hij boeiend vertellen over zijn loopbaan bij een van de grootste bakkerijen die Kerkrade rijk was.

In 1964 werd hun zoon Marcel geboren. In 1987 werd hij uitgeroepen tot stadsprins Marcel I van Kerkrade. Frans en Adelheid zijn bovendien de trotse opa en oma van Max en Tom Beumers.

Van Haanrade naar het centrum

Negen jaar geleden verruilden Frans en Adelheid hun woning in Haanrade voor een prachtig appartement in het centrum van Kerkrade. Adelheid mist nog altijd het tuinieren in de grote achtertuin van hun voormalige huis aan de Meuserstraat.

Ook de liefde voor het verenigingsleven bleef. Frans is al sinds 1950 betrokken bij zijn nog altijd geliefde harmonie Sint Gregorius Haanrade. Tot 2021 bespeelde hij daar de grote bastuba. Adelheid was in datzelfde jaar al meer dan veertig jaar lid van het damescomité van de harmonie.

‘We hebben elkaar gevonden’

Als Frans en Adelheid terugkijken op hun huwelijk, omschrijven ze hun liefde met een glimlach: „We hebben elkaar niet gezocht, maar gevonden. Het lijkt wel alsof we voor elkaar gemaakt zijn.”

En wat is het geheim van hun 65-jarige huwelijk? Volgens het echtpaar is het belangrijk om naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen. Het draait niet alleen om geven, maar ook om nemen.

Zo zijn Frans en Adelheid na 65 jaar huwelijk nog altijd samen. Wat in 1959 begon met een ontmoeting tijdens een dansavond in Duitsland, groeide uit tot een leven samen.

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