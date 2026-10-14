C-Blues viert 15e editie in Cultuurhuis Heerlen met Robbert Duijf

HEERLEN – Het jaarlijkse C-Blues Festival viert op zaterdag 31 oktober 2026 zijn vijftiende editie in Cultuurhuis Heerlen. Vanaf 20.00 uur staan drie bluesacts op het programma: La Ratte, Shakedown Tim en Peter Kern. De programmering en presentatie zijn dit jaar in handen van blues- en gospelmuzikant Robbert Duijf.

La Ratte: rauwe rhythm-and-blues en rootsrock

La Ratte combineert rhythm-and-blues met rootsrock. De band speelt sinds eind 2021 samen en brengt de eigenzinnige nummers, rauwe zang en het vurige gitaarspel van Harm samen met de energieke drums van Jochem en de oldschool basgrooves van Nikolas. De muziek is sterk geworteld in Amerikaanse rootsmuziek.

Shakedown Tim brengt nieuwe muziek

Ook Shakedown Tim staat op het podium. De band speelt onder meer nummers van de nieuwe release Way Up! op Rhythm Bomb Records. Pianist Ilias Scotch zorgt voor de bluespiano, terwijl Kurt Lens en Koen van Peteghem de authentieke bluesgrooves neerzetten.

Peter Kern sluit aan bij jubileumeditie

Peter Kern won in 2001 de International Blues Challenge in Memphis, Tennessee, en bereikte in 2025 de finale van de European Blues Challenge. Met zijn karakteristieke stem en spontane gitaarspel beweegt hij zich tussen blues, rock-‘n-roll, country en gospel.

Praktische informatie en tickets

De vijftiende editie van C-Blues vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2026 om 20.00 uur in Cultuurhuis Heerlen. Kaarten kosten € 23,50 in de online voorverkoop en € 25,50 aan de avondkassa.

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Bron: Cultuurhuis Heerlen

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