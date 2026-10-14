RK Vrouwengilde Heksenberg-Heerlen al 80 jaar actief

Woensdag 21 oktober is RK Vrouwengilde uit de Heerlense wijk Heksenberg jarig. Genoemde actieve damesvereniging bestaat dan maar liefst 80 jaar Een 80 jarig jubileum wordt ook symbolisch aangegeven als een eik. De eik staat als voor symbool van diepe kracht, wijsheid, bescherming en een groot uithoudingsvermogen na acht decennia. Het komende jubileum van RK Vrouwengilde Heksenberg-Heerlen kan met recht omschreven worden als een bijzondere mijlpaal in de wijk Heksenberg. Dit gezien ook het gegeven dat de jubilerende vereniging van waardevolle betekenis is in de branche gezelligheidsverenigingen. Hieraan toegevoegd ook het gegeven dat in het gebed, gewijd aan hun Patrones: Maria van Altijd durende Bijstand, al vele jaren sprake is dat het bestuur en leden van de nu jubilerende vereniging dankbaar zijn voor het plezier dat zij mogen beleven.

Heksenbergs Vrouwengilde legde toen en nu nog de nadruk op culturele activiteiten. Zij organiseren dan ook al jaren kienavonden, reisjes en evt. ook thema avonden voor alle deelnemers. Natuurlijk kregen ook zij te maken met Covid19 met het gevolg dat er toen geen activiteiten konden plaats vinden. Gelukkig hoort dit al enkele jaren tot het verleden. Een bewijs hiervoor was onlangs, om precies te zijn op woensdag 19 augustus jl. dat het Vrouwengilde, alvast in het kader van haar tachtigjarig bestaan, in Roermond een bootreisje maakte en nadien nog elders culinair gingen genieten. De geschiedenis leert dat in heel vroegere jaren de behoefte aan verenigingsleven heel groot was. Ook vrouwen kregen hun verenigingen. Zo ook dus in Heksenberg. Het Vrouwengilde legde dan ook o.m. de nadruk op culturele activiteiten. Voor vrouwen (moeders) was het gewoon heerlijk om een eigen avond te hebben. Maar tijden veranderen en zoals bij veel andere verenigingen en organisaties is het aantrekken van nieuwe (bestuurlijke) damesleden helaas een heel moeilijk item.

De jubilerende Vrouwengilde hopen dan ook dat er spoedig respons komt met als resultaat aanmelding van dames die genegen zijn om tot het bestuur toe te treden. Want dat is dringende noodzaak, want huidig voorzitster Anneke van der Ven heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat zij op het einde van dit jaar 2026, helaas gaat stoppen. Leeftijd en medische omstandigheden zijn hier debet aan. Dus hopen de overblijvende bestuursleden Marie José van Wijnen en Wilma Eringa dat zij nieuwe collega’s spoedig mogen begroeten.

Wellicht dat de jubileumdag woensdag 21 oktober hiertoe de juiste gelegenheid is. Op deze feestelijke dag komen de dames van het Vrouwengilde om 17.00 uur bijeen in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84. Overigens is er geen officiële receptie, maar van 18.00 tot 18.45 uur is er voor eenieder die geïnteresseerd is in dit jubileum, onder het genot van een kop koffie en gebak, de gelegenheid om te komen feliciteren. Vervolgens gaan de dames weer op gezellige wijze hun jubileum kienspel ter hand nemen. Ook namens redactie van ParkstadActueel alvast van harte proficiat.

Foto: RK Vrouwengilde Heksenberg

Redactie van ParkstadActueel hfd/eind redacteur Callie Steijaert

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