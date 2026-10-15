Zaak over toegankelijkheid Abdij Hotel Rolduc op 11 november voor College

KERKRADE – Het College voor de Rechten van de Mens behandelt op woensdag 11 november 2026 een zaak over de toegankelijkheid van Abdij Hotel Rolduc in Kerkrade. Stichting Uit met Autisme wil duidelijkheid over de vraag welke aanpassingen hotels redelijkerwijs moeten bieden aan gasten met een beperking.

Ontbijt en prikkelgevoeligheid centraal

De zaak gaat onder meer over het hotelontbijt. Voorafgaand aan een verblijf werd vanwege autisme en prikkelgevoeligheid gevraagd om een alternatief voor het reguliere ontbijt. Een drukke ontbijtruimte met geluiden, geuren en veel beweging kan voor sommige gasten een belemmering vormen.

Volgens de stichting draait de kwestie niet uitsluitend om de vraag of ontbijt op de kamer mogelijk moet zijn. Ook een rustige tafel, een ontbijtpakket of een andere vorm van dienstverlening kan passend zijn. Doorslaggevend is volgens de stichting of een alternatief de daadwerkelijke belemmering wegneemt en voor het hotel redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Wat mag een gast van een hotel verwachten?

“Wij willen niet vooraf zelf bepalen waar de juridische norm voor een hele sector ligt”, zegt Romano Sandee van Stichting Uit met Autisme. De organisatie wil weten wat een hotel moet onderzoeken wanneer een gast vanwege een beperking om een aanpassing vraagt.

Daarbij erkent de stichting dat hotels verschillen in omvang, personeelsbezetting en mogelijkheden. Van een klein zelfstandig hotel kan niet zonder meer hetzelfde worden verwacht als van een grote hotelketen. De stichting hoopt dat het College duidelijker maakt hoe die omstandigheden moeten worden meegewogen.

Eerste hoorzitting van vijf Nederlandse zaken

De procedure rond Abdij Hotel Rolduc is de eerste hoorzitting binnen een reeks van vijf hotelzaken die Stichting Uit met Autisme aan het College heeft voorgelegd. De zaken behandelen verschillende praktijksituaties. De namen van de vier andere hotels worden nog niet bekendgemaakt, omdat niet alle betrokken locaties al officieel over de verzoeken zijn geïnformeerd.

De organisatie baseert haar vragen mede op ervaringen bij tientallen hotels in Nederland, België en Duitsland. Belemmeringen kunnen volgens de stichting niet alleen ontstaan bij ontbijtbuffetten, maar ook door geluidsoverlast in hotelkamers, onduidelijke informatie vooraf of extra kosten voor een gevraagde aanpassing.

Geen schadevergoeding geëist

Stichting Uit met Autisme vraagt het College om een oordeel over de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving. In deze procedure wordt volgens de stichting geen vergoeding of dwangsom geëist. De uitkomst staat nog niet vast.

Ook in België loopt een afzonderlijke procedure rond Hotel Jacobs in Brugge. Daar staat een hoorzitting gepland op 20 januari 2027 bij het Vlaams Mensenrechteninstituut.

Openbare zitting in Utrecht

De openbare hoorzitting over Abdij Hotel Rolduc staat gepland voor woensdag 11 november 2026 van 11.00 tot 12.00 uur bij het College voor de Rechten van de Mens aan de Kleinesingel 1-3 in Utrecht.

Stichting Uit met Autisme wil de inzichten uit de procedures gebruiken bij voorlichting, workshops en scholing voor hotels en andere vrijetijdslocaties.

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Bron: Stichting Uit met Autisme | Redactie van Parkstad Actueel

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