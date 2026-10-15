SP Heerlen gaat in gesprek met bewoners van Aurora

HEERLEN – SP Heerlen bezoekt op vrijdag 16 oktober de bewoners van het Aurora-complex. Tussen 16.30 en 18.30 uur wil de partij met hen praten over wonen, woonlasten, het onderhoud van de appartementen en de veiligheid in en rond het gebouw.
SP Heerlen hoort graag wat er leeft in Aurora
Onder de noemer ‘Wat is loos in Aurora?’ nodigt de SP bewoners uit om hun ervaringen te delen. Naast wonen en onderhoud is er ruimte om te praten over overlast en andere onderwerpen die bewoners bezighouden.
De partij gaat huis-aan-huis langs en staat met een SP-tent buiten bij de ingang van Aurora. Bewoners kunnen daar een praatje maken onder het genot van gratis koffie, thee en cake.
Bezoek op vrijdag 16 oktober
Het bezoek vindt plaats op vrijdag 16 oktober 2026 van 16.30 tot 18.30 uur, bij de ingang van het Aurora-complex in Heerlen. Voor meer informatie: Heerlen@sp.nl
Lees ook: Nog geen duidelijkheid over de toekomst van het Aurora-complex in Heerlen.
Bron en poster: SP Heerlen
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