Avondklokken in Frankrijk verlengd, demonstraties donderdag verboden in Parijs en Lyon

PARIJS/LYON – Frankrijk verlengt plaatselijke avondklokken en verbiedt verschillende demonstraties die voor donderdag 22 oktober waren aangekondigd. In Parijs gelden overdag beperkingen in meerdere delen van de stad. Ook een geplande scholieren- en studentenmars in Lyon is verboden.

Avondklokken in Frankrijk verlengd

In Parijs geldt in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 oktober opnieuw een avondklok van 23.00 tot 06.00 uur rond Place de la République en in een deel van Les Halles. De maatregel volgt op de ongeregeldheden en plunderingen van afgelopen weekend.

Ook in een deel van het centrum van Lyon is de avondklok verlengd, eveneens van 23.00 tot 06.00 uur. De beperkingen verschillen per stad en gebied.

Demonstraties donderdag verboden in Parijs

De Parijse politie verbiedt donderdag tussen 08.00 en 20.00 uur niet-aangemelde optochten en bijeenkomsten in verschillende sectoren. Het gaat onder meer om de omgeving van overheidsgebouwen, de Champs-Élysées, stations en de pleinen Bastille en République.

Daarnaast is een afzonderlijk aangekondigde scholieren- en studentenmars van Interfac IDF verboden. Die zou van de boulevard de l’Hôpital naar de Bastille lopen. Volgens de autoriteiten kon de organisator bij eerdere bijeenkomsten gewelddadigheden onvoldoende voorkomen.

Studentenprotest in Lyon verboden

In Lyon heeft prefect Étienne Guyot de mars van UNEF en NPA-R verboden. De organisatoren hadden de demonstratie op 20 oktober aangemeld. Het protest stond voor donderdag van 14.00 tot 17.00 uur gepland, van de Manufacture des Tabacs naar Place Bellecour.

De prefectuur verwijst naar geweld bij eerdere protesten en vindt de beveiliging door de organisatie onvoldoende. Over een andere route werd geen overeenstemming bereikt.

Het verbod stuit op verzet. De studentenvergadering AG Interfac Lyon roept volgens Le Progrès op om donderdag om 14.00 uur alsnog samen te komen op Place Guichard.

De maatregelen volgen op de ongeregeldheden van 17 oktober rond protesten tegen de hoge kosten van levensonderhoud.

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Bronnen: Brut, Anadolu en Le Progrès.

Foto: Ruben – stock.adobe.com. Ter illustratie; niet gemaakt tijdens de beschreven gebeurtenissen.

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