The Quiet, sblplus en ON12 winnen Parkstadse ondernemersprijzen 2026

LANDGRAAF – The Quiet, sblplus en Project Circulair ondernemen ON12 zijn de winnaars van de Parkstadse ondernemersprijzen 2026. De drie prijzen werden zaterdag 31 oktober uitgereikt bij Megaland in Landgraaf.

Ondernemers uit de regio kwamen tijdens de jaarlijkse uitreiking samen. Ondernemerschap, innovatie en de economische ontwikkeling van Parkstad stonden daarbij centraal.

Winnaars Parkstadse ondernemersprijzen 2026

The Quiet won de Talent Award 2026. De Economy Award 2026 ging naar sblplus. Project Circulair ondernemen ON12 ontving de Ondernemersfonds Heerlen Award 2026.

Met de prijzen zet Stichting Parkstad Limburg Economy Award (PLEA) ondernemers in de schijnwerpers die bijdragen aan de regionale economie en maatschappelijke uitdagingen. Het Ondernemersfonds Heerlen sluit daarbij aan met een prijs voor initiatieven uit de gemeente Heerlen.

Meer dan twintig jaar aandacht voor ondernemerschap

Stichting PLEA zet zich al meer dan twintig jaar in voor de economische bedrijvigheid en aantrekkelijkheid van Parkstad Limburg. Via de jaarlijkse ondernemersprijzen waardeert en stimuleert de stichting ondernemerschap, innovatie en groei in de regio.

De uitreiking werd mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Heerlen, Ondernemersfonds Landgraaf, Ondernemershuis Heerlen, Stadsregio Parkstad Limburg, Stienstra Wonen, Beleef Kerkrade, Rabobank, Juyst, Zekerheuts, Bakkerij Voncken, Glashandel van Ooyen en Heuschen & Schrouff.

Meer informatie over de stichting en de prijzen staat op de website van Stichting PLEA.

Lees ook: The Quiet wint Parkstad Limburg Talent Award 2026.

Bron: aangeleverd persbericht Stichting Parkstad Limburg Economy Award (PLEA). Beeld: aangeleverd bij het persbericht.

Fotografie: Kevin Cordewener

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