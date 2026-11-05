Vaals tegen Kanker haalt recordbedrag van bijna € 15.000 op

VAALS – De derde editie van Vaals tegen Kanker heeft volgens de organisatie inmiddels bijna € 15.000 opgebracht voor Kankeronderzoekfonds Limburg. Dat is een record voor de actie. Ook na de activiteitenmaand oktober komen er nog donaties binnen.

Vaals tegen Kanker brengt inwoners samen

De actiemaand begon op 2 oktober met een uitverkocht benefietdiner voor 52 gasten. Daarna volgden onder meer de Rally for Charity van TC Mixed Vaals, met tennis en padel, en de Boudewijntoren Challenge. Deelnemers konden daarnaast meedoen aan spinning, wandelen en aquafit.

Op 27 oktober werd de maand afgesloten met een eveneens uitverkochte Griekse avond bij Restaurant Troje. Lokale ondernemers, verenigingen en vrijwilligers hielpen de activiteiten mogelijk te maken.

Organisatoren Vivian Wouters en Marcel Bourgonje kijken met trots terug. “Wat ons ieder jaar opnieuw raakt, is hoeveel mensen bereid zijn om zich in te zetten. Ondernemers die hun bedrijf beschikbaar stellen, verenigingen die activiteiten organiseren, vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken en inwoners die enthousiast deelnemen of doneren. Iedereen draagt op zijn eigen manier bij. Juist die gezamenlijke betrokkenheid maakt Vaals tegen Kanker zo bijzonder.”

Volgens de organisatoren gaat het naast de opbrengst ook om de ontmoetingen. “Natuurlijk zijn we ontzettend blij met dit recordbedrag. Maar minstens zo mooi vinden we dat mensen elkaar ontmoeten, samen iets ondernemen en tegelijkertijd bijdragen aan een belangrijk doel. Dat is precies wat we met Vaals tegen Kanker willen bereiken.”

Onderzoek naar darmen en hersenen

De opbrengst gaat naar Kankeronderzoekfonds Limburg, onderdeel van Health Foundation Limburg. Het fonds ondersteunt wetenschappelijk kankeronderzoek in Limburg.

Dit jaar staat het onderzoek van Veerle Melotte en Meike Thijssen centraal. Zij onderzoeken de wisselwerking tussen de darmen en de hersenen en de mogelijke betekenis daarvan bij darmkanker.

De onderzoekers vertelden tijdens het benefietdiner over hun werk. Bij de afsluitende Griekse avond ontvingen zij een symbolische cheque met de toenmalige tussenstand van € 14.149.

“Wij vinden het belangrijk dat mensen niet alleen geld doneren, maar ook weten waar hun bijdrage naartoe gaat”, vertelt Marcel. “Door de onderzoekers bij onze activiteiten te betrekken, krijgt kankeronderzoek een gezicht. Zo laten we zien waarvoor we ons samen inzetten en wat de steun vanuit de samenleving kan betekenen.”

Doneren kan nog steeds

De voorlopige opbrengst is inmiddels gestegen tot bijna € 15.000. Wie de actie wil steunen, kan doneren via www.vaalstegenkanker.nl.

Vivian en Marcel bedanken alle ondernemers, verenigingen, vrijwilligers, sponsoren en deelnemers. “Bijna € 15.000 is een fantastisch resultaat. Maar wat ons misschien nog wel het meest raakt, is dat we dit met zoveel mensen samen hebben bereikt. Daar mogen we in Vaals ontzettend trots op zijn!”

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Bron: persbericht Vaals tegen Kanker, 5 november 2026.

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