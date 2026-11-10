Jouw huisdier als kerstcadeau: boek een fotoshoot en print je foto’s met korting

Advertorial – Door Redactie van Parkstad Actueel

Een eigenwijze blik, zachte pootjes of die kop waar je iedere dag weer om moet lachen: jouw huisdier verdient een plekje in beeld. Bij Fotostudio Carreno boek je in december een huisdieren fotoshoot voor €95, inclusief een sessie van 45 minuten en vijf foto’s. Een persoonlijk cadeau voor jezelf of voor iemand die dol is op zijn dier.

Huisdieren fotoshoot in december

Je telefoon staat waarschijnlijk vol spontane kiekjes van je huisdier. Met een fotoshoot maak je er een bijzonder fotomoment van. In december biedt Fotostudio Carreno een pakket aan van 45 minuten, met vijf foto’s inbegrepen voor €95.

Wil je iemand verrassen met Sinterklaas of Kerst? Informeer dan ook naar een cadeaubon voor een huisdieren fotoshoot. De datum voor de sessie wordt in overleg afgesproken.

Boek jouw fotoshoot bij Fotostudio Carreno

Periode: december 2026.

december 2026. Prijs: €95.

€95. Duur: 45 minuten.

45 minuten. Inclusief: vijf foto’s.

vijf foto’s. Reservering: 35% aanbetaling; datum in overleg.

Reserveren of meer informatie? Mail naar info@fotostudiocarreno.nl of neem contact op met Fotostudio Carreno via DM, telefoon of WhatsApp.

Van huisdierenfoto naar een persoonlijk fotocadeau

Een portret van je huisdier kan ook een mooi uitgangspunt zijn voor een kalender, kaart, fotoboek of wanddecoratie. Wie zulke producten wil bestellen, kan gebruikmaken van een tijdelijke Albelli-actie. De bestelling bij Albelli staat los van de fotoshoot en is niet inbegrepen in het shootpakket.

Met kortingscode NLAFF35KERST krijg je volgens de aangeleverde actievoorwaarden bij bestellingen vanaf €35:

35% korting op kalenders en kaarten.

op kalenders en kaarten. 30% korting op fotoboeken, wanddecoratie, fotocadeaus en fotoafdrukken.

De Albelli-actie loopt van 10 tot en met 19 november 2026, 23.59 uur. Houd er rekening mee dat de actie afloopt vóór de decemberfotoshoots. Je kunt deze korting dus gebruiken voor foto’s die je al hebt; de actie geeft geen garantie op korting voor de foto’s van je decemberafspraak.

Bekijk de Albelli-actie en fotoproducten.

Voorwaarden van de Albelli-actie

De korting geldt alleen op albelli.nl en is niet te combineren met andere aanbiedingen, acties of cadeaubonnen. Verzend- en administratiekosten komen er afhankelijk van het product bij. Controleer bij het afrekenen of de juiste code is toegepast: per bestelling kan één code worden gebruikt. De aanbieder behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen of te annuleren.

Dit artikel bevat een affiliatelink naar Albelli. Bij een aankoop via deze link kan Parkstad Actueel een commissie ontvangen. De Albelli-kortingscode geldt uitsluitend voor de genoemde fotoproducten en niet voor de fotoshoot van Fotostudio Carreno.

Lees ook: Dierendag: onze dieren extra in het zonnetje.

About The Author