Nieuwe Stadscomponist van Maastricht wordt op 29 november bekendgemaakt

Door Redactie van Parkstad Actueel

MAASTRICHT – De nieuwe Stadscomponist van Maastricht wordt op zondag 29 november 2026 bekendgemaakt in Conservatorium Maastricht. Stichting Maastrichtse Componisten neemt die middag afscheid van Hans Leenders en installeert zijn opvolger voor 2027 en 2028. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.

Nieuwe Stadscomponist van Maastricht volgt Hans Leenders op

Hans Leenders was de tweede Stadscomponist van Maastricht. In de afgelopen twee jaar schreef hij verschillende composities. Zijn opvolger, van wie de naam op 29 november bekend wordt gemaakt, neemt de taak voor de komende twee jaar over.

De stichting vraagt de stadscomponist om bij te dragen aan vernieuwing van de hedendaagse klassieke muziek. Composities kunnen aansluiten bij actuele thema’s, belangrijke gebeurtenissen of utopische ideeën. Dat kan in opdracht of op eigen initiatief, voor professionele musici en amateurs en voor alle burgers en culturen van Maastricht.

Concert met muziek van beide componisten

Het afscheid en de installatie worden omlijst met een kort concert in de Willem Hijstekzaal van het conservatorium. Enkele musici van Ensemble 88 spelen werken van zowel Hans Leenders als de nieuwe stadscomponist.

In 2027 en 2028 zal de nieuwe stadscomponist samen met Stichting Maastrichtse Componisten muzikale activiteiten ontwikkelen.

Onthulling van een bijzondere plaquette

Voorafgaand aan het afscheid en de installatie wordt om 15.00 uur een plaquette onthuld in de hal van het conservatorium. Hierop staan de namen van alle Maastrichtse componisten en ensembles die de stichting tot nu toe met een plaquette heeft geëerd.

Er blijft ook ruimte voor namen van componisten en ensembles die in de toekomst worden onderscheiden. De directie van Conservatorium Maastricht heeft ingestemd met de plaatsing. Met deze bijeenkomst sluit de stichting het Maastrichtjaar af.

Praktische informatie

Datum: zondag 29 november 2026.

zondag 29 november 2026. Aanvang: 15.00 uur, met de onthulling van de plaquette.

15.00 uur, met de onthulling van de plaquette. Locatie: Conservatorium Maastricht, Willem Hijstekzaal, Bonnefantenstraat 15.

Conservatorium Maastricht, Willem Hijstekzaal, Bonnefantenstraat 15. Toegang: gratis.

gratis. Nazit: vanaf 17.00 uur in Café Charlemagne, Onze Lieve Vrouweplein 24.

Na afloop kunnen bezoekers in Café Charlemagne samen met de stichting het glas heffen op de nieuwe stadscomponist en de geëerde componisten en ensembles.

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Bron: Stichting Maastrichtse Componisten.

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