Je hebt een website, maar hoe zorg je ervoor dat klanten je vinden?

Een eigen website of webshop beginnen is tegenwoordig eenvoudiger dan ooit. Maar zodra de website online staat, begint voor veel ondernemers pas de echte uitdaging: hoe zorg je ervoor dat potentiële klanten je vinden? Want een mooie website betekent niet automatisch dat je ook zichtbaar bent in Google.

Vooral startende ondernemers lopen hier regelmatig tegenaan. Ze hebben tijd en geld geïnvesteerd in een website, producten toegevoegd en misschien zelfs een webshop ingericht. Toch blijven de bezoekersaantallen achter. Hoe kan dat?

Een belangrijke verklaring is dat zoekmachines niet automatisch weten voor welke zoekopdrachten een website relevant is. Bovendien concurreren veel bedrijven online met tientallen, soms honderden andere aanbieders.

Daar komt SEO om de hoek kijken.

Wat is SEO eigenlijk?

SEO staat voor Search Engine Optimization, in het Nederlands zoekmachineoptimalisatie. Het is een verzamelnaam voor technieken waarmee websites beter vindbaar kunnen worden in zoekmachines zoals Google en Bing.

Denk bijvoorbeeld aan duidelijke paginatitels, relevante zoekwoorden, goede productbeschrijvingen, snelle laadtijden en een logische indeling van de website.

Ook de inhoud speelt een belangrijke rol. Een bezoeker die zoekt naar een bepaald product of een specifieke dienst, moet op de website daadwerkelijk antwoord krijgen op zijn vraag.

SEO is overigens geen trucje waarmee een website binnen enkele dagen bovenaan Google verschijnt. Het vraagt aandacht, onderhoud en vaak ook geduld.

Zelf aan de slag met SEO

Wie een beperkt budget heeft, kan veel zelf leren. Op internet is uitgebreide informatie beschikbaar over zoekmachineoptimalisatie.

Google biedt bijvoorbeeld een gratis SEO-handleiding aan waarin de belangrijkste uitgangspunten worden uitgelegd. Ook Google Search Console is gratis. Met deze dienst kunnen websitebeheerders onder andere bekijken via welke zoekopdrachten hun website in Google verschijnt en hoeveel bezoekers vanuit de zoekresultaten doorklikken.

Voor websites die met WordPress zijn gebouwd, bestaan daarnaast verschillende hulpmiddelen die ondernemers kunnen ondersteunen bij zoekmachineoptimalisatie. Denk aan het schrijven van duidelijke paginatitels, metabeschrijvingen en het controleren van belangrijke SEO-onderdelen.

Het voordeel van zelf aan de slag gaan is dat ondernemers hun eigen website beter leren begrijpen. Het nadeel is dat het tijd kost en niet ieder technisch probleem eenvoudig op te lossen is.

Leren via YouTube of een opleiding

Ook YouTube kan een goed vertrekpunt zijn. Er zijn talloze gratis video’s waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe SEO werkt.

Van het vinden van geschikte zoekwoorden tot het verbeteren van een webshop: veel onderwerpen worden uitgebreid behandeld.

Wel is het verstandig om te kijken wanneer een video is gepubliceerd. Zoekmachines veranderen voortdurend en adviezen die enkele jaren geleden goed werkten, kunnen inmiddels achterhaald zijn.

Wie zich verder wil verdiepen, kan kiezen voor een online SEO-cursus, een workshop of een opleiding in digitale marketing. Er zijn zowel gratis introductiecursussen als betaalde trajecten.

Voor ondernemers die hun online marketing structureel zelf willen verzorgen, kan zo’n opleiding een waardevolle investering zijn.

Kan kunstmatige intelligentie helpen?

Een relatief nieuwe mogelijkheid is het gebruik van kunstmatige intelligentie, oftewel AI.

Met hulpmiddelen zoals ChatGPT kunnen ondernemers bijvoorbeeld ideeën verzamelen voor blogartikelen, bestaande teksten begrijpelijker maken, zoekwoorden onderzoeken of een structuur voor hun website uitwerken.

Ook kan AI helpen om ingewikkelde SEO-begrippen uit te leggen. Daarmee is de technologie vooral voor beginners een laagdrempelige manier om meer over online vindbaarheid te leren.

Toch is enige voorzichtigheid nodig. AI geeft niet altijd correcte of actuele informatie. Ook kan automatisch gegenereerde inhoud onnauwkeurigheden bevatten.

Google benadrukt dat vooral betrouwbare, originele en nuttige informatie belangrijk is. Honderden automatisch gegenereerde pagina’s toevoegen zonder echte meerwaarde is daarom geen verstandige SEO-strategie.

AI kan het werk gemakkelijker maken, maar vervangt niet automatisch de kennis en ervaring van een specialist.

SEO uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf

Niet iedere ondernemer heeft de tijd of interesse om zich uitgebreid in zoekmachineoptimalisatie te verdiepen.

Voor een ondernemer met een fysieke winkel, een drukke webshop of een groeiend bedrijf kan het daarom aantrekkelijk zijn om SEO gedeeltelijk of volledig uit te besteden.

Gespecialiseerde SEO-bedrijven kunnen bijvoorbeeld onderzoeken waarom een website onvoldoende bezoekers trekt, welke zoekwoorden interessant zijn en waar technische verbeteringen mogelijk zijn.

Ook kunnen zij helpen met het verbeteren van bestaande pagina’s, het schrijven van relevante inhoud en het analyseren van bezoekersgegevens.

Ondernemers die professionele ondersteuning zoeken bij het verbeteren van hun online vindbaarheid, kunnen bijvoorbeeld terecht bij HV Media. Het inschakelen van een gespecialiseerd bureau kan interessant zijn wanneer een bedrijf onvoldoende tijd of kennis heeft om zelf alle onderdelen van zoekmachineoptimalisatie uit te voeren.

Het voordeel van professionele ondersteuning is dat ondernemers zich kunnen richten op hun eigen bedrijfsactiviteiten, terwijl een specialist de online vindbaarheid onder handen neemt.

Daar staat tegenover dat professionele SEO-dienstverlening geld kost. Daarom is het verstandig om vooraf duidelijke afspraken te maken over de werkzaamheden, de kosten en de manier waarop resultaten worden gemeten.

Een betrouwbaar SEO-bedrijf zal bovendien geen gegarandeerde eerste plaats in Google beloven. Die garantie kan niemand geven.

Er zijn meer manieren om online zichtbaar te worden

SEO is belangrijk, maar hoeft niet de enige manier te zijn om klanten te bereiken.

Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van sociale media, online advertenties, e-mailnieuwsbrieven of een bedrijfsprofiel op Google. Vooral voor lokale bedrijven kan het belangrijk zijn dat hun adres, openingstijden en contactgegevens gemakkelijk te vinden zijn.

Daarnaast kan adverteren via regionale websites helpen om een bedrijf onder de aandacht te brengen bij mensen uit de eigen omgeving.

Ook in Parkstad zijn daarvoor mogelijkheden. Zo biedt Parkstad Actueel lokale ondernemers de mogelijkheid om online te adverteren.

Dat digitale ontwikkelingen voor ondernemers steeds belangrijker worden, bleek ook tijdens het Visit Zuid-Limburg Congres over innovatie, samenwerking en digitalisering.

Welke aanpak past bij jouw bedrijf?

Er bestaat geen standaardoplossing die voor iedere ondernemer werkt.

Wie net begint en weinig budget heeft, kan met gratis informatie, YouTube en AI-hulpmiddelen al belangrijke eerste stappen zetten. Een opleiding kan interessant zijn voor ondernemers die zelf meer kennis willen opbouwen.

Voor bedrijven die professioneel aan hun online zichtbaarheid willen werken of te maken hebben met ingewikkelde technische vraagstukken, kan het inschakelen van een SEO-specialist een passende keuze zijn.

Ook een combinatie is mogelijk: zelf de teksten en sociale media verzorgen, terwijl een specialist periodiek de technische kant en de SEO-strategie controleert.

Uiteindelijk gaat het niet alleen om zoveel mogelijk bezoekers, maar vooral om de juiste bezoekers. Mensen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de producten, diensten of informatie die een onderneming aanbiedt.

Want een website hebben is één ding. Zorgen dat mensen hem weten te vinden, is een heel ander verhaal.

Redactie van Parkstad Actueel

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