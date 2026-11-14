Limburg steekt €1,7 miljoen in opleiding technici voor Einstein Telescope

De Einstein Academy ontvangt €1,7 miljoen subsidie van de Provincie Limburg. Zuyd Hogeschool, Vista College en Gilde Opleidingen bereiden studenten met het project voor op technisch werk rond de Einstein Telescope.
Einstein Academy verbindt onderwijs en praktijk
Studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven ontwikkelen samen onderwijsmodules en praktijkprojecten. Daarnaast komen er labfaciliteiten, workshops en hackathons. Mbo- en hbo-studenten doen ervaring op met technologie voor de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van de telescoop.
Project loopt tot februari 2029
Het programma loopt van maart 2026 tot en met februari 2029 en kost ruim €3,45 miljoen. Ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt bij. Er komt een plan voor voortzetting na de subsidieperiode.
De provincie investeerde eerder ook in het Einstein Telescope Educatie Centrum in Kerkrade.
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Bron: Provincie Limburg, 12 november 2026.
Foto: Bilal / Adobe Stock — illustratief beeld.
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