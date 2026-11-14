Verzeker je van een exemplaar: fotoboek van Peter Trompetter over Kerkrade nu in de voorverkoop

KERKRADE – Verzeker je van een exemplaar van het fotoboek van Peter Trompetter: inschrijven met vooruitbetaling is nog mogelijk. Na twee jaar schrijven, uitzoeken, fotograferen en samenstellen is het fotoboek Weet je, Kerkrade klaar om naar de drukker te gaan. Het boek telt meer dan 250 pagina’s met verhalen, herinneringen, historische feiten en unieke foto’s uit Kerkrade.

Fotoboek Weet je, Kerkrade

Met het afronden van het boek komt een periode van twee jaar voorbereiding ten einde. Verhalen en herinneringen aan Kerkrade worden gecombineerd met historische informatie en veel beeldmateriaal.

Inschrijven nog mogelijk

Voor wie op het laatste moment nog wil beslissen: inschrijven met vooruitbetaling is nog mogelijk. Meer informatie is verkrijgbaar bij Peter Trompetter via Petertrompetter@home.nl.

Lees ook: de eerdere update van Peter Trompetter over het boek.

About The Author