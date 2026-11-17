HEERLEN/LUIK – Architectuurstudenten Elena Thieves en Zoé Cavalier hebben de eerste prijs van de 36e Euregionale Architectuur Prijs (EAP) gedeeld. De winnaars werden zaterdag 14 november 2026 bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking in Luik. De jaarlijkse prijs is een initiatief van het Heerlense cultuurinstituut SCHUNCK.

De Euregionale Architectuur Prijs bekroont afstudeerprojecten van architectuuropleidingen uit onder meer Aken, Hasselt, Luik en Maastricht. De jury kende beide winnaars € 1.250 toe. Omdat de eerste plaats werd gedeeld, is er dit jaar geen tweede prijs uitgereikt.

Elena Thieves won de gedeelde eerste prijs. Foto: Pascal Moors / SCHUNCK.

Hoogbouw en isolatiemateriaal uit zeewier

Elena Thieves van RWTH Aachen ontving de onderscheiding voor haar project Das Wohnhochhaus. Ze onderzocht het leven in hoogbouw in Aken aan de hand van onder meer interviews, tekeningen, maquettes, collages en fotoreportages. Volgens de jury biedt haar werk een nieuwe kijk op de woonervaringen van bewoners van hoogbouw.

Zoé Cavalier van de Université de Liège won met From Invasive Seaweed to Insulation. In haar onderzoek onderzocht zij hoe invasief zeewier kan worden toegepast als isolatiemateriaal. De jury prees haar ecologische en interdisciplinaire benadering, waarbij architectuur en materiaalonderzoek samenkomen.

Zoé Cavalier ontving eveneens de eerste prijs. Foto: Pascal Moors / SCHUNCK.

Derde prijs naar studenten uit Luik

De derde prijs van € 500 ging naar Thaïs Deffet, Amélie Gilain, Mattéo Halloy en Pauline Winand van ULiège voor From scar to stamp. Hun plan richt zich op een betere verbinding tussen de universiteit en de stad Luik, met aandacht voor klimaat, stedelijke ontwikkeling en bestaande gebouwen.

Eervolle vermeldingen waren er voor Alexandre Glouia, Nathalie Laguesse, Baptiste Maurin en Brieuc Stévenart (ULiège), Roeland Hermans (UHasselt), Wander Slob (Maastricht Academy of Architecture) en Romain Wulput (ULiège).

Tentoonstelling en gratis lezingen

De tentoonstelling met de genomineerde projecten is van 16 november tot en met 11 december 2026 te bezoeken in Luik. Meer informatie over de projecten en jurybeoordelingen staat op de website van SCHUNCK.

Op donderdag 3 december 2026 van 19.00 tot 21.00 uur presenteren winnaars hun werk tijdens een openbare lezing bij ENCI Maastricht, Lage Kanaaldijk 115. De toegang is gratis; aanmelden is niet nodig. De locatie is volgens de evenementpagina nog onder voorbehoud.

Op woensdag 20 januari 2027 van 19.30 tot 21.00 uur geeft architect François Gena bij SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen de lezing Dreaming Out Loud. Zijn kabinetpresentatie is daar tot en met 24 januari 2027 te zien.

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Bron: persbericht SCHUNCK, 17 november 2026. Foto’s: Pascal Moors / SCHUNCK.

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