HOENSBROEK – De Albert Heijn aan de Akerstraat Noord in Hoensbroek heeft op dinsdag 17 november 2026 na een verbouwing en uitbreiding de deuren weer geopend. De supermarkt van franchisenemer Maurice Kleijnen telt nu ongeveer 1.700 vierkante meter en heeft volgens Albert Heijn een assortiment van zo’n 19.000 producten.

Bij de feestelijke opening knipten medewerkers Ingrid en Ramona, die respectievelijk 38 en 35 jaar in de winkel werken, samen met de bijna driejarige tweeling Sofie en Lieke het lint door. De kinderen zijn de dochters van supermarktmanager Roel Verlaan. Ook burgemeester Roel Wever was aanwezig.

Feestelijke heropening van de supermarkt in Hoensbroek. Foto: Albert Heijn / The Arrows.

Meer vers en ruimere gangpaden

De vernieuwde winkel heeft een lichte entree met bloemen en planten, bredere gangpaden en een overzichtelijkere indeling. Vooral het versplein is uitgebreid: het aanbod is volgens Albert Heijn ongeveer een derde groter dan voorheen. Klanten vinden er onder meer meer verspakketten, salades, maaltijden, vleeswaren, kaas, brood en gebak.

Het vernieuwde versplein heeft een uitgebreider assortiment. Foto: Albert Heijn / The Arrows.

Supermarktmanager Roel Verlaan zegt dat klanten enthousiast reageren: “Alles is nieuw en modern. Klanten reageren enthousiast en zijn blij dat we het aanbod zo flink hebben uitgebreid.”

Bloemen en planten bij de vernieuwde entree. Foto: Albert Heijn / The Arrows.

Ook contant betalen bij zelfscan

Op het nieuwe serviceplein kunnen klanten bij de zelfscan zowel met pin als met contant geld betalen. De reguliere kassa’s blijven daarnaast beschikbaar.

Op het serviceplein kan bij de zelfscan ook contant worden betaald. Foto: Albert Heijn / The Arrows.

In december organiseert de supermarkt volgens Verlaan iedere week een winactie. Ook staan een avond ‘Shopping by Candlelight’ en een bezoek van de kerstman op de planning.

Openingstijden Albert Heijn Akerstraat Noord

De Albert Heijn aan de Akerstraat Noord 282 in Hoensbroek is geopend van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zondag van 09.00 tot 20.00 uur. Er is volgens de supermarkt ruime, gratis parkeergelegenheid.

Lees ook: Albert Heijn Akerstraat Hoensbroek ging tijdelijk dicht vanwege verbouwing.

Meer informatie: winkelinformatie van Albert Heijn en persinformatie van Albert Heijn.

Bron: persbericht Albert Heijn Mediarelaties, 17 november 2026. Foto’s: Albert Heijn / The Arrows.

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