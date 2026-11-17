Steeds meer post van de Belastingdienst komt digitaal binnen via MijnOverheid. Toch heeft vier op de tien Nederlanders geen e-mailmeldingen ingesteld, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belastingdienst. Daardoor kunnen belangrijke berichten onopgemerkt blijven. Meldingen aanzetten kost volgens de Belastingdienst ongeveer vijf minuten.

De bekende blauwe envelop krijgt steeds vaker een digitaal vervolg. Berichten over bijvoorbeeld belastingzaken kunnen worden bezorgd in de Berichtenbox van MijnOverheid. Maar een bericht dat je niet opmerkt, kun je gemakkelijk te laat lezen.

Zo zet je meldingen aan

Ga rechtstreeks naar MijnOverheid.nl en log in met DigiD. Open de Berichtenbox en controleer bij de instellingen of e-mailmeldingen zijn ingeschakeld en het e-mailadres klopt. Gebruik je de Berichtenbox-app op je telefoon? Geef de app dan toestemming om meldingen te sturen. Controleer ook of je de Belastingdienst hebt geselecteerd als organisatie waarvan je digitale berichten wilt ontvangen.

Met een e-mail- of appmelding krijg je een seintje wanneer er een nieuw bericht klaarstaat. Je kunt het bericht vervolgens veilig openen door zelf in te loggen bij MijnOverheid.

Alleen digitale post ontvangen? Dat is een keuze

Meer dan vier miljoen mensen hebben er volgens de Belastingdienst al voor gekozen steeds meer post uitsluitend digitaal te ontvangen. Dat bespaart papier en maakt het mogelijk berichten op ieder moment terug te lezen.

Belangrijk: je hoeft niet voor alleen digitale post te kiezen om meldingen aan te zetten. Wie de keuze voor uitsluitend digitale post niet maakt, blijft waar van toepassing ook papieren post ontvangen. Niet alle correspondentie van de Belastingdienst is al digitaal beschikbaar.

Belastingaangifte 2027: controleer je Berichtenbox op tijd

De Belastingdienst waarschuwt dat mensen die hebben gekozen voor digitale post begin volgend jaar veel berichten rondom de belastingaangifte alleen nog digitaal ontvangen. Juist daarom is het verstandig nu te kijken of de meldingen goed staan ingesteld.

Let bij e-mails over belastingzaken ook op oplichting. Log bij twijfel zelf in via het officiële adres van MijnOverheid of de Belastingdienst, in plaats van op een onverwachte link te klikken.

Officiële uitleg en stappenplan: belastingdienst.nl/digitalepost.

Lees ook: Blauwe envelop steeds vaker digitaal: zet deze meldingen aan om niets te missen.

Bron: Belastingdienst, persbericht november 2026. Onderzoek: Factsnapp/Tabula Rasa, juni 2026, in opdracht van de Belastingdienst (1.017 ondervraagden van 16 jaar en ouder). Foto: aangeleverd door de Belastingdienst.

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